Première SBK réussie : Sam Lowes aime la Ducati V4R

La pluie qui s'est abattue sur le sud de l'Espagne a bouleversé les plans de Sam Lowes pour sa première course en Superbike. Lundi, les conditions étaient tellement mauvaises qu'il a fallu renoncer au roulage et la deuxième journée d'essais a également été limitée.

Sur une piste humide, l'Anglais a pris la piste avec des pneus pluie le matin par seulement 14 degrés Celsius, l'après-midi était sec et permettait l'utilisation de pneus slicks - la découverte des pneus était l'un des points les plus importants pour Lowes.

Le pilote Marc VDS était à Jerez avec sa nouvelle équipe, renforcée par le team d'essai Ducati. Sa combinaison en cuir était, comme la V4R, d'un noir et argent neutre. Le nom de l'équipe, Marc VDS, n'était visible qu'à quelques endroits. "Cela a été un gros effort de toute l'équipe et de Ducati de me faire tester si près de Noël. La journée a commencé avec beaucoup d'excitation et d'anticipation", a admis le pilote de 33 ans. "Je voulais vraiment rouler avec la Ducati et faire mes débuts en Superbike, mais les conditions n'étaient pas idéales. Avant de partir pour mon premier run sur la piste mouillée, j'étais super nerveux. Mais après trois tours, j'avais un grand sourire sur le visage, car la moto était si facile à piloter et me mettait immédiatement en confiance".

Après de nombreuses années passées sur une Moto2 équipée de pneus Dunlop, le changement est énorme. Lowes est conscient que ce premier test n'est que le début d'une transformation. Des techniciens expérimentés en Superbike ont aidé Lowes dans cette démarche. "Je me suis tout de suite senti à l'aise avec ma nouvelle équipe. Les gars ont pu m'expliquer sur quoi je devais me concentrer pour être rapide sur une Superbike, mais aussi ce que je faisais bien", a raconté le frère jumeau du pilote Kawasaki Alex Lowes. "Je dois changer mon style après avoir roulé si longtemps en Moto2, mais il faut y aller étape par étape. Je dois certainement m'intéresser à la façon dont je freine".

Après seulement une journée d'essai, Lowes est toutefois convaincu de passer au championnat du monde Superbike et à la Ducati. "J'adore cette moto. Elle fait certaines choses incroyablement bien et elle est agréable à piloter. La puissance est impressionnante. Je n'arrêtais pas de passer à la vitesse supérieure, mais la moto voulait juste continuer à accélérer. J'ai également été impressionné par la manière dont l'électronique gère la puissance lorsque les pneus sont usés", a déclaré Lowes en énumérant les avantages de la V4R. "J'attends déjà avec impatience les courses de 2024. Le championnat du monde Superbike est d'un niveau très élevé, mais ce test m'a convaincu que nous pouvons être compétitifs, car nous avons encore une grande marge de progression".

Pour Lowes, il s'agissait du seul test de l'année. Lorsque les tests hivernaux reprendront en janvier 2024, la moto propre à Marc VDS devrait être entièrement montée et la nouvelle semi-remorque pour le SBK livrée.