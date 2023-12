Prima SBK un successo: Sam Lowes ama la Ducati V4R

La pioggia nel sud della Spagna ha sconvolto i piani per la prima di Sam Lowes in Superbike. Lunedì le condizioni erano così avverse che il roll-out è stato annullato e anche la seconda giornata di test è stata limitata.

Su una pista umida, l'inglese è sceso in pista con pneumatici da pioggia al mattino, con una temperatura di soli 14 gradi, mentre il pomeriggio era asciutto e ha permesso l'uso di pneumatici slick: conoscere le gomme era uno dei punti più importanti per Lowes.

Il pilota Marc VDS era a Jerez con la sua nuova squadra, supportato dal test team Ducati. Come la V4R, la sua tuta in pelle era in nero e argento neutro. Il nome del team Marc VDS era visibile solo in alcuni punti. "È stato un grande sforzo da parte di tutto il team e della Ducati farmi fare un test così vicino a Natale. La giornata è iniziata con molta eccitazione e attesa", ha ammesso il 33enne. "Volevo davvero guidare la Ducati e fare il mio debutto in Superbike, ma le condizioni non erano ideali. Prima di scendere in pista sul bagnato per il mio primo giro, ero molto nervoso. Ma dopo tre giri avevo un grande sorriso sul volto perché la moto era così facile da guidare e mi ha dato subito fiducia".

Il cambiamento dopo molti anni di Moto2 con pneumatici Dunlop è enorme. Lowes è consapevole che il primo test è solo l'inizio di una trasformazione. Tecnici esperti di superbike hanno supportato Lowes in questo processo. "Mi sono sentito subito a casa con il mio nuovo equipaggio. I ragazzi sono stati in grado di spiegarmi su cosa devo concentrarmi per essere veloce su una superbike, ma anche su cosa so fare bene", ha detto il fratello gemello del pilota Kawasaki Alex Lowes. "Devo cambiare il mio stile dopo aver corso per tanto tempo in Moto2, ma dobbiamo fare un passo alla volta. Di sicuro devo migliorare il mio modo di frenare".

Tuttavia, Lowes è convinto del passaggio al Campionato Mondiale Superbike e alla Ducati dopo un solo giorno di test. "Mi piace la moto. Fa alcune cose incredibilmente bene ed è piacevole da guidare. La potenza è impressionante. Ho continuato a scalare le marce, ma la moto voleva solo continuare ad accelerare. Sono rimasto impressionato anche dalla capacità dell'elettronica di gestire la potenza quando i pneumatici sono usurati", ha detto Lowes, elencando i vantaggi della V4R. "Il Campionato Mondiale Superbike è di altissimo livello, ma questo test mi ha convinto che possiamo essere competitivi, perché abbiamo ancora molto margine di miglioramento".

Questo è stato l'unico test di Lowes quest'anno. Alla ripresa dei test invernali, nel gennaio 2024, la moto di proprietà di Marc VDS dovrebbe essere completamente assemblata e dovrebbe essere consegnato il nuovo rimorchio per la SBK.