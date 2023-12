Estreia da SBK um sucesso: Sam Lowes adora a Ducati V4R

Apesar das condições climatéricas desfavoráveis, Sam Lowes fez a sua estreia com a Ducati V4R em Jerez. O piloto da Marc VDS está confiante na sua época de estreia no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024.

A chuva no sul de Espanha perturbou os planos da estreia de Sam Lowes na Superbike. Na segunda-feira, as condições eram tão más que o arranque foi cancelado e o segundo dia de testes também foi limitado.

Numa pista húmida, o inglês foi para a pista com pneus de chuva durante a manhã, a apenas 14 graus Celsius, enquanto a tarde estava seca e permitiu a utilização de pneus slicks - conhecer os pneus foi um dos pontos mais importantes para Lowes.

O piloto da Marc VDS esteve em Jerez com a sua nova equipa, apoiado pela equipa de testes da Ducati. Tal como a V4R, o seu fato de pele era em preto neutro e prateado. O nome da equipa Marc VDS só era visível em alguns locais. "Foi um grande esforço de toda a equipa e da Ducati para me fazer testar tão perto do Natal. O dia começou com muita emoção e expetativa", admitiu o piloto de 33 anos. "Queria muito correr com a Ducati e fazer a minha estreia nas Superbike, mas as condições não eram as ideais. Antes de entrar na pista molhada para a minha primeira corrida, estava muito nervoso. Mas ao fim de três voltas tinha um grande sorriso na cara porque a moto era muito amigável e deu-me logo confiança."

A mudança depois de muitos anos numa Moto2 com pneus Dunlop é enorme. Lowes está consciente de que o primeiro teste é apenas o início de uma transformação. Técnicos experientes em superbikes apoiaram Lowes neste processo. "Senti-me imediatamente em casa com a minha nova equipa. Os rapazes conseguiram explicar-me no que tenho de me concentrar para ser rápido numa superbike, mas também no que faço bem," disse o irmão gémeo do piloto da Kawasaki Alex Lowes. "Preciso de mudar o meu estilo depois de ter andado tanto tempo na Moto2, mas temos de o fazer passo a passo. Preciso certamente de me familiarizar com a forma como travo."

No entanto, Lowes está convencido da mudança para o Campeonato do Mundo de Superbike e para a Ducati após apenas um dia de testes. "Estou a adorar a moto. Faz algumas coisas incrivelmente bem e é agradável de conduzir. A potência é impressionante. Estava sempre a mudar de mudanças, mas a moto queria continuar a acelerar. Também fiquei impressionado com a forma como a eletrónica gere a potência quando os pneus estão gastos", disse Lowes, enumerando as vantagens da V4R. "O Campeonato do Mundo de Superbike está a um nível muito elevado, mas este teste convenceu-me de que podemos ser competitivos, porque ainda temos muito espaço para melhorar."

Este foi o único teste para Lowes este ano. Quando os testes de inverno recomeçarem em janeiro de 2024, a moto propriedade da Marc VDS deverá estar totalmente montada e o novo atrelado para utilização no SBK entregue.