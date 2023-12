Sam Lowes (Ducati) : Photos de ses débuts en Superbike

Mardi, à Jerez, Sam Lowes a eu un avant-goût de ce qui l'attend dans le championnat du monde Superbike 2024. Le pilote en reconversion en Moto2 a rapidement pris ses marques avec la Ducati et s'est montré enthousiaste. Les images de sa première.

Sam Lowes a fait le premier pas vers son ancien lieu de travail. En effet, le pilote de 33 ans a percé en tant que vainqueur de la série britannique Supersport en 2010 avec une moto proche de la série, puis il est passé au championnat du monde qu'il a également remporté en 2013. Entre 2014 et 2023 dans le paddock du MotoGP, il disputera probablement la dernière partie de sa carrière avec la Ducati V4R à nouveau dans le championnat du monde proche de la série.

Mardi, c'était la première: à Jerez, le pilote Marc VDS s'est mis en selle sur la V4R du team d'essai Ducati, dont le carénage était peint en noir et argent. Un petit logo de l'équipe était visible à l'arrière, mais les autocollants des sponsors Beta et onze sautaient aux yeux de manière plus évidente. L'équipe Superbike nouvellement formée était soutenue par des techniciens Ducati.

L'équipe n'a pas communiqué le nombre de tours effectués par Lowes, les temps au tour n'étant de toute façon pas significatifs au vu des conditions. Mais il y a eu suffisamment d'occasions d'immortaliser les débuts de l'Anglais en Superbike, sur et en dehors de la piste.