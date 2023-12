Sam Lowes (Ducati): Immagini del suo debutto in Superbike

Sam Lowes ha fatto il primo passo per tornare al suo vecchio posto di lavoro. Il 33enne ha fatto il suo esordio con una moto di serie vincendo la serie Supersport britannica nel 2010, prima di passare al Campionato del Mondo, che ha vinto anche nel 2013. Tra il 2014 e il 2023, nel paddock della MotoGP, probabilmente disputerà la parte finale della sua carriera con la Ducati V4R nel campionato mondiale di serie.

Martedì c'è stata la prima: il pilota del Marc VDS è salito in sella alla V4R del test team Ducati a Jerez, verniciata in nero e argento con una carenatura. Un piccolo logo del team era riconoscibile nella parte posteriore, ma gli adesivi degli sponsor Beta e elf erano più evidenti. La neonata squadra superbike è stata supportata dai tecnici Ducati.

Il team non ha rivelato il numero di giri completati da Lowes, poiché i tempi sul giro sarebbero stati comunque insignificanti date le condizioni. Ma non sono mancate le occasioni per immortalare in foto il debutto dell'inglese in Superbike dentro e fuori la pista.