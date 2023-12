Premi FIM: oro per Bautista, Bulega e Buis



di Kay Hettich - Traduzione automatica da Tedesco

FIM

I tradizionali FIM Awards di Liverpool non sono stati una partita in casa per nessuno dei tre campioni del mondo del paddock della superbike. Álvaro Bautista, Nicolò Bulega e Jeffrey Buis hanno ricevuto le loro medaglie d'oro in abiti sconosciuti.

