Prémios FIM: Ouro para Bautista, Bulega e Buis

As estrelas do mundo do motociclismo reuniram-se no ACC Convention Centre, em Liverpool, no sábado à noite. Os campeões do mundo de motocross e speedway até às séries de estrada do Campeonato do Mundo de MotoGP e Superbike receberam as suas medalhas das mãos do Presidente Jorge Viegas na Gala dos Prémios FIM.

No paddock do campeonato do mundo de produção, o destaque foi para Álvaro Bautista, que estabeleceu um recorde difícil de bater no Campeonato do Mundo de Superbike 2023 com 27 vitórias esta época. O piloto da Ducati sagrou-se campeão do mundo pela segunda vez consecutiva.

O seu colega de marca e companheiro de equipa de Bautista no próximo ano, Nicolò Bulega, foi igualmente dominante na categoria Supersport com 16 vitórias. No Campeonato do Mundo de 300cc, o piloto holandês Jeffrey Buis conquistou o seu segundo título após 2020, ambos conquistados com a equipa MTM da Kawasaki.

Os três campeões mundiais subiram ao palco em fatos para assinalar a ocasião.