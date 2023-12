Toprak peut aussi faire glisser un break BMW

Que ce soit en voiture, en side-by-side, en moto, en scooter électrique, en VTT ou en jet-ski, Toprak Razgatlioglu gâte ses fans sur son compte Instagram avec toutes sortes de vidéos qui mettent en évidence ses incroyables talents de pilote, quel que soit le véhicule sur lequel il roule.

Il maîtrise aussi bien le drift avec un break BMW - il ne s'agit pas d'une voiture familiale classique, mais d'une M3 - que le stop avec un scooter ou la manière dont il déplace un side-by-side en travers sur deux roues.

Mais la nouvelle recrue de BMW donne aussi un aperçu de son caractère et de son humour. Il met en ligne des vidéos amusantes, par exemple lorsqu'il s'entraîne en combinaison de cuir et en gants de boxe, ainsi que de grands gestes lorsqu'il les transmet à des adolescents à Donington Park et à Barcelone ou lorsqu'il fait monter un parfait inconnu à pied sur sa moto.

Cela vaut la peine de fouiller.