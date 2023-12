Toprak può anche far scorrere un'autovettura BMW

Il passaggio a BMW ha anche chiarito la questione di quale marchio guida la star della superbike Toprak Razgatlioglu. Sui social media, il campione del mondo 2021 mostra come insegue un'auto familiare in pista.

A bordo di un'auto, di un side-by-side, di varie moto, di e-scooter, di mountain bike o di moto d'acqua, Toprak Razgatlioglu regala ai suoi fan, sul suo account Instagram, video di ogni tipo che mettono in mostra il suo incredibile talento di guida, indipendentemente dal veicolo su cui si trova o con cui lo fa.

Le derapate con un'auto di proprietà della BMW - certo non una classica auto di famiglia, ma una M3 - le padroneggia in modo altrettanto giocoso, così come le stoppie con uno scooter o il modo in cui muove un side-by-side trasversalmente su due ruote.

Il nuovo arrivato in BMW dà anche un'idea del suo carattere e del suo umorismo. Pubblica online video divertenti, come il modo in cui completa una sessione di allenamento in tuta di pelle e guantoni da pugilato, così come i grandi gesti che compie nei confronti degli adolescenti a Donington Park e a Barcellona, o come lascia che un perfetto sconosciuto salga sulla sua moto.

Vale la pena di sfogliarlo.