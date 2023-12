Toprak também pode fazer deslizar uma carrinha BMW

Seja num carro, num side-by-side, em várias motas, e-scooters, bicicletas de montanha ou jet skis, Toprak Razgatlioglu presenteia os seus fãs com todo o tipo de vídeos na sua conta do Instagram que mostram o seu incrível talento para a condução, independentemente do veículo em que está ou com que está.

Drifts com um BMW - não um carro familiar clássico, mas sim um M3 - são tão divertidos como as paragens com uma scooter ou como ele move um side-by-side em duas rodas.

O recém-chegado da BMW também dá uma ideia do seu carácter e humor. Publica vídeos divertidos na Internet, como a forma como completa uma sessão de treino com um fato de cabedal e luvas de boxe, bem como os gestos grandiosos que transmite aos adolescentes em Donington Park e Barcelona, ou como deixa um completo desconhecido andar na sua mota.

Vale a pena dar uma vista de olhos.