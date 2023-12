Loris Baz: el reinicio de su carrera comenzó en el hospital

Cuando BMW anunció el fichaje de Toprak Razgatlioglu en mayo de 2023, Loris Baz ya tuvo que temer que le descartaran para el Mundial de Superbikes de 2024. Los resultados del francés fueron modestos, y además tuvo muchas caídas que le costaron caras.

Sin embargo, el piloto de 30 años no tuvo la culpa de la prolongada lesión en su pierna derecha, que sufrió cuando Alex Lowes (Kawasaki) le embistió en la carrera de la Superpole en Mandalika. Le limitó durante gran parte de la temporada.

Y así fue. Baz perdió su puesto en el equipo Bonovo en favor de Scott Redding, que a su vez cedió su moto a Razgatlioglu en el equipo ROKiT. Actualmente, Baz no tiene nada que hacer. "La situación era bastante difícil de sobrellevar", admitió el bicampeón de Superbike. "Todavía no tengo nada oficial para el año que viene, pero estamos trabajando con mi mánager, mi familia y mis socios para tener un buen proyecto el año que viene y poder divertirme y pisar el acelerador".

Baz ha estado vinculado al Campeonato del Mundo de Resistencia, pero la temporada 2024 solo consta de cuatro pruebas. Para asegurarse un buen reinicio -en la serie que sea-, el espigado francés fue al hospital hace una semana. "Ahora me estoy tomando el tiempo necesario para que mi pierna derecha vuelva a estar al 100%", explica Baz. "En la operación del 30 de noviembre me quitaron el material del tobillo para que pueda dejar atrás por fin esta lesión que me ha arruinado el año".

Baz ha disputado 209 carreras del Campeonato del Mundo de Superbike en su carrera, con sus dos victorias en Silverstone en 2012 y 2013 con el equipo oficial Kawasaki, además de 20 podios. Su mejor resultado en el Campeonato del Mundo fue quinto en 2014, también con Kawasaki.