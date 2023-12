Loris Baz : le nouveau départ de sa carrière a commencé à l'hôpital

Lorsque BMW a annoncé l'engagement de Toprak Razgatlioglu en mai 2023, Loris Baz pouvait déjà craindre d'être écarté du championnat du monde Superbike 2024. En effet, les résultats du Français étaient modestes et il a en outre provoqué de nombreuses et coûteuses chutes.

Le pilote de 30 ans n'était toutefois pas responsable de la longue blessure à la jambe droite qu'il s'était faite lors du coup de bélier d'Alex Lowes (Kawasaki) lors de la course de Superpole à Mandalika. Il a été limité pendant une grande partie de la saison.

Et c'est ce qui s'est passé. Baz a perdu sa place au sein du team Bonovo au profit de Scott Redding, qui a à son tour cédé sa moto à Razgatlioglu au sein du team ROKiT. Baz est actuellement au bord du gouffre. "La situation a été assez difficile à gérer", a admis le double vainqueur de Superbike. "Je n'ai encore rien d'officiel pour l'année prochaine, mais nous travaillons avec mon manager, ma famille et mes partenaires pour avoir un bon projet l'année prochaine, afin que je puisse m'amuser et mettre les gaz".

Baz est associé au championnat du monde d'endurance, mais la saison 2024 ne comporte que quatre événements. Pour que le nouveau départ - dans n'importe quelle série - soit réussi, le Français dégingandé s'est rendu à l'hôpital il y a une semaine. "Je prends maintenant le temps de récupérer enfin ma jambe droite à 100 %", a déclaré Baz. "Lors de l'opération du 30 novembre, on a retiré le matériel de ma cheville pour que je puisse enfin laisser derrière moi cette blessure qui a gâché mon année".

Baz a disputé 209 courses en Championnat du monde Superbike au cours de sa carrière, ses deux victoires datent de Silverstone 2012 et 2013 au sein de l'équipe d'usine Kawasaki, ainsi que 20 podiums. Sa meilleure place en championnat du monde a été la cinquième place en 2014, également avec Kawasaki.