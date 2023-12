Loris Baz: la ripartenza della carriera è iniziata in ospedale

Per Loris Baz è stato difficile accettare il fatto di essere stato escluso dalla BMW per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Il francese è ancora senza lavoro per la prossima stagione.

Quando BMW ha annunciato l'ingaggio di Toprak Razgatlioglu nel maggio 2023, Loris Baz doveva già temere di essere scartato per il campionato mondiale Superbike 2024. I risultati del francese sono stati modesti e le cadute sono state numerose e costose.

Tuttavia, il 30enne non ha avuto colpa per il prolungato infortunio alla gamba destra, che si è procurato quando Alex Lowes (Kawasaki) lo ha speronato nella gara di Superpole a Mandalika. L'infortunio lo ha limitato per gran parte della stagione.

E così è stato. Baz ha perso il suo posto nel team Bonovo a favore di Scott Redding, che a sua volta ha passato la sua moto a Razgatlioglu nel team ROKiT. Attualmente Baz non sta affrontando nulla. "La situazione è stata piuttosto difficile da gestire", ha ammesso il due volte vincitore della Superbike. "Non ho ancora nulla di ufficiale per il prossimo anno, ma stiamo lavorando con il mio manager, la mia famiglia e i miei partner per avere un buon progetto l'anno prossimo, in modo da potermi divertire e dare gas".

Baz è stato legato al Campionato del Mondo Endurance, ma la stagione 2024 prevede solo quattro eventi. Per garantire una ripartenza di successo - in qualsiasi serie - l'allampanato francese è andato in ospedale una settimana fa. "Nell'operazione del 30 novembre è stato rimosso il materiale dalla caviglia, così da potermi finalmente lasciare alle spalle questo infortunio che mi ha rovinato l'anno".

Nella sua carriera Baz ha disputato 209 gare nel Campionato Mondiale Superbike, con due vittorie a Silverstone nel 2012 e nel 2013 con il team Kawasaki works, oltre a 20 podi. Il suo miglior piazzamento nel campionato mondiale è stato il quinto posto nel 2014, sempre con la Kawasaki.