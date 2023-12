Loris Baz: O recomeço da carreira começou no hospital

Quando a BMW anunciou a contratação de Toprak Razgatlioglu em maio de 2023, Loris Baz já tinha de recear que fosse descartado para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Os resultados do francês foram modestos, e ele também teve muitos acidentes caros.

No entanto, o piloto de 30 anos não teve culpa da lesão prolongada na perna direita, que sofreu quando Alex Lowes (Kawasaki) o abalroou na corrida de Superpole em Mandalika. A lesão limitou-o durante grande parte da época.

E foi assim que aconteceu. Baz perdeu o seu lugar na equipa Bonovo para Scott Redding, que por sua vez passou a sua moto para Razgatlioglu na equipa ROKiT. Atualmente, Baz não tem nada a fazer. "A situação foi muito difícil de lidar", admitiu o duas vezes vencedor do Superbike. "Ainda não tenho nada oficial para o próximo ano, mas estamos a trabalhar com o meu empresário, a minha família e os meus parceiros para termos um bom projeto no próximo ano, para que me possa divertir e acelerar."

Baz tem estado ligado ao Campeonato do Mundo de Endurance, mas a época de 2024 é composta apenas por quatro eventos. Para garantir um recomeço bem sucedido - seja em que série for - o esguio francês foi para o hospital há uma semana. "Na operação de 30 de novembro, o material foi removido do tornozelo para que eu possa finalmente deixar para trás esta lesão, que arruinou o meu ano", disse Baz.

Baz disputou 209 corridas no Campeonato do Mundo de Superbike na sua carreira, com as suas duas vitórias em Silverstone em 2012 e 2013 com a equipa de trabalho da Kawasaki, bem como 20 subidas ao pódio. O seu melhor resultado no Campeonato do Mundo foi o quinto lugar em 2014, também com a Kawasaki.