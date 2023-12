Test SBK de Sam Lowes : le frère Alex a regardé de près

Alex et Sam Lowes s'affronteront dans le championnat du monde Superbike 2024. Lors du premier test Ducati de l'ancien pilote de Moto2, le pilote d'usine Kawasaki établi a pu observer - et il lui a donné de précieux conseils.

Jusqu'à la fin de la saison 2023, il n'était pas critique qu'Alex et Sam Lowes se soutiennent mutuellement lors des week-ends de course. En effet, pendant qu'un des jumeaux se battait pour marquer des points en championnat du monde Superbike, l'autre le faisait en Moto2. Ce sera un changement pour tous les deux de ne plus avoir ce soutien à partir de 2024.

En effet, le passage de Sam au championnat du monde Superbike fait d'eux des adversaires qui, de plus, courent pour des marques différentes. Pour sa saison rookie, son équipe Marc VDS a décidé d'acheter la meilleure moto du moment, la Ducati V4R.

Le champion du monde Supersport 2013, donc Sam, a fait ses débuts mardi à Jerez sur la moto avec laquelle Álvaro Bautista a remporté 27 victoires cette année - lundi, les conditions météorologiques étaient trop mauvaises. Le pilote de 33 ans a été séduit par son nouvel outil de travail. Les temps au tour n'ont pas été publiés, d'autant plus qu'ils n'ont aucune signification au vu des conditions.

"Ce n'était pas les conditions appropriées pour être vraiment rapide", a regretté Sam. "Mais ce test était important pour moi afin de me faire une idée et d'avoir un premier sentiment sur une moto Superbike. Superbe travail de la nouvelle équipe et de Ducati qui nous ont soutenus. Merci aussi à Alex pour quelques conseils".

En effet, le pilote d'usine Kawasaki a assisté au roulage de son frère sur la Ducati, a regardé par-dessus son épaule et a eu un aperçu de première main des avantages de la Ducati. Le pilote Marc VDS a profité de l'expérience de son frère, notamment en ce qui concerne les pneus Pirelli et l'électronique.