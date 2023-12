Test SBK di Sam Lowes: il fratello Alex osservato da vicino

Fino alla fine della stagione 2023, per Alex e Sam Lowes non è stato fondamentale sostenersi a vicenda nei weekend di gara. Infatti, mentre uno dei due gemelli lottava per i punti nel Campionato Mondiale Superbike, l'altro lo faceva in Moto2. Sarà un cambiamento per entrambi non avere più questo supporto a partire dal 2024.

Infatti, con il passaggio di Sam al campionato mondiale Superbike, i due sono ora rivali e competono per marchi diversi. Per la sua stagione da debuttante, il suo team Marc VDS ha deciso di acquistare la migliore moto attualmente disponibile, la Ducati V4R.

Il campione del mondo Supersport 2013, Sam, ha debuttato martedì a Jerez sulla moto con cui Álvaro Bautista ha conquistato 27 vittorie quest'anno - il tempo era troppo brutto lunedì. Il 33enne è rimasto impressionato dalla sua nuova moto. I tempi sul giro non sono stati pubblicati, soprattutto perché non sono significativi date le condizioni.

"Non c'erano le condizioni giuste per essere davvero veloci", si è rammaricato Sam. "Ma il test è stato importante per me per capire e provare una prima sensazione di una moto superbike. Un ottimo lavoro da parte del nuovo team e della Ducati, che ci ha supportato. Grazie anche ad Alex per i suoi consigli".

In effetti, il pilota Kawasaki era presente anche al roll-out del fratello sulla Ducati, guardandolo da vicino e comprendendo in prima persona i vantaggi della Ducati. Il pilota Marc VDS ha a sua volta beneficiato dell'esperienza del fratello, soprattutto per quanto riguarda i pneumatici Pirelli e l'elettronica.