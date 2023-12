Teste de SBK de Sam Lowes: o irmão Alex foi observado de perto

Alex e Sam Lowes vão competir um contra o outro no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O consagrado piloto de fábrica da Kawasaki foi autorizado a assistir ao primeiro teste da Ducati do antigo piloto de Moto2 - e deu-lhe dicas valiosas.

Até ao final da época de 2023, não era fundamental para Alex e Sam Lowes apoiarem-se mutuamente nos fins-de-semana de corrida. Porque enquanto um dos gémeos lutava por pontos no Campeonato do Mundo de Superbike, o outro fazia o mesmo em Moto2. Será uma mudança para ambos deixarem de ter este apoio a partir de 2024.

Isto porque a mudança de Sam para o Campeonato do Mundo de Superbike significa que são agora rivais que também competem por marcas diferentes. Para a sua época de estreia, a sua equipa Marc VDS decidiu comprar a melhor moto atualmente disponível, a Ducati V4R.

O Campeão do Mundo de Supersport de 2013, Sam, fez a sua estreia na terça-feira em Jerez com a moto com que Álvaro Bautista venceu 27 corridas este ano - o tempo estava demasiado mau na segunda-feira. O piloto de 33 anos ficou impressionado com a sua nova máquina. Os tempos por volta não foram publicados, especialmente porque não fazem sentido dadas as condições.

"Não estavam as condições certas para sermos realmente rápidos", lamentou Sam. "Mas o teste foi importante para me familiarizar e sentir pela primeira vez uma moto de superbike. Grande trabalho da nova equipa e da Ducati, que nos apoiou. Obrigado também ao Alex por alguns conselhos."

De facto, o piloto da Kawasaki também esteve presente na estreia do seu irmão na Ducati, olhando por cima do seu ombro e adquirindo conhecimentos em primeira mão sobre as vantagens da Ducati. O piloto da Marc VDS, por sua vez, beneficiou da experiência do seu irmão, principalmente no que diz respeito aos pneus Pirelli e à eletrónica.