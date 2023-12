BMW fait des ajustements : Aujourd'hui, test avec Toprak à Valence

Le team Superbike ROKiT BMW, avec sa nouvelle recrue Toprak Razgatlioglu, s'est déplacé à Valence en raison des conditions météorologiques défavorables lors des tests à Portimão et Jerez.

En fait, BMW avait prévu de faire tester sa nouvelle recrue Toprak Razgatlioglu lundi à Portimão, mais en raison des mauvaises prévisions météorologiques, les débuts du champion du monde 2021 sur la M1000RR ont été avancés à dimanche. On ne pouvait toutefois pas parler de conditions idéales, ni au Portugal, ni lors des tests qui ont suivi immédiatement à Jerez, mardi et mercredi.

BMW voulait cependant permettre à Razgatlioglu de parcourir plus de kilomètres avec la Superbike bavaroise avant la pause hivernale. Et comme le chemin du retour vers Guisborough, en Grande-Bretagne, passait de toute façon par Valence, on y fait une halte.

Mais le matin, la piste de Valence était également humide. On espère que les conditions s'amélioreront et qu'il sera possible de réaliser des essais solides. Comme chaque pilote de Superbike n'a droit qu'à 10 jours d'essai avec sa moto de service, les équipes réfléchissent soigneusement avant de sacrifier une demi-journée ou une journée entière.