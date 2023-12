A BMW faz ajustes: Teste com Toprak em Valência hoje

A BMW tinha planeado inicialmente que o novo piloto Toprak Razgatlioglu testasse em Portimão na segunda-feira, mas a estreia do Campeão do Mundo de 2021 com a M1000RR foi antecipada para domingo devido às más previsões meteorológicas. No entanto, nem Portugal nem o teste imediatamente a seguir em Jerez, na terça e quarta-feira, apresentavam as condições ideais.

No entanto, a BMW quis dar a Razgatlioglu a oportunidade de percorrer mais quilómetros com a superbike da Baviera antes da pausa de inverno. E como a viagem de regresso a Guisborough, no Reino Unido, passava por Valência, foi feita uma paragem aqui.

No entanto, a pista em Valência também estava húmida durante a manhã. A esperança é que as condições melhorem e que seja possível efetuar testes sólidos. Como cada piloto de Superbike só tem direito a 10 dias de testes com a sua moto de corrida, as equipas estão a ponderar cuidadosamente se devem sacrificar meio dia ou um dia inteiro.