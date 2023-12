Sam Lowes (Ducati) se fixe des objectifs élevés pour le SBK 2024

En raison de la fin tardive de la saison de Moto2, Sam Lowes a dû attendre longtemps avant de pouvoir effectuer son premier test avec la Ducati V4R, avec laquelle il disputera le Championnat du monde Superbike 2024. Comme son équipe Marc VDS met en place une nouvelle structure pour le championnat du monde proche de la série et que la moto n'était pas prête jusqu'à présent, l'équipe d'essai Ducati a apporté son aide en personnel et en matériel lors des débuts de l'Anglais lundi et mardi.

Mais les deux jours de test ne se sont transformés qu'en un seul, car un front de mauvais temps est actuellement suspendu au-dessus du sud de l'Espagne, apportant beaucoup de pluie. "Nous n'avons fait que 65 tours mardi à Jerez et pas du tout lundi", a confirmé le pilote de 33 ans. "J'ai commencé avec des pneus pluie et j'ai fait environ 30 ou 35 tours avec, puis je suis passé aux slicks. Les conditions n'étaient pas terribles, surtout dans les virages 2, 9 et 13 où il faisait assez humide. Mais les autres parties du circuit étaient sèches et j'ai pu recueillir mes premières impressions".

Il est clair que Lowes doit apprendre beaucoup et adapter son style de pilotage, mais d'une manière différente de ce qu'il pensait. "Il y a certaines choses que je dois adapter avec mon style de pilotage par rapport à la Moto2, mais apparemment pas les domaines que je pensais vraiment. Là où je pensais devoir travailler, j'étais déjà assez bon", s'étonnait le pilote Ducati. "Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser et sur lesquelles il faut travailler. Bien sûr, il faut du temps et des tours pour cela - 30 tours sur le sec dans des conditions mitigées, ce n'est pas tant que ça. Je dois travailler à mieux comprendre les pneus et l'électronique et à adapter mon style de pilotage à la Superbike".

Le frère jumeau du pilote d'usine Kawasaki Alex Lowes, qui était présent lors du test, a toutefois constaté des points positifs. "Mes points forts étaient que j'étais bon - très bon même - dans certains virages et dans certaines parties de la moto, et au niveau qu'il faut avoir", a déclaré le père de famille. "Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais je suis très positif. Nous pouvons regarder vers notre première saison et nous fixer des objectifs élevés".