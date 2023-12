Sam Lowes (Ducati) si pone obiettivi elevati per la SBK 2024

A causa della fine tardiva della stagione Moto2, Sam Lowes ha dovuto attendere a lungo per il suo primo test con la Ducati V4R, con la quale parteciperà al Campionato Mondiale Superbike 2024. Poiché il suo team Marc VDS sta allestendo una nuova struttura per il prossimo campionato mondiale di serie e la moto non era ancora pronta, il test team Ducati ha aiutato con personale e materiale per il debutto dell'inglese lunedì e martedì.

Tuttavia, i due giorni di test si sono trasformati in uno solo, poiché un fronte di maltempo sta attualmente incombendo sul sud della Spagna, portando con sé molta pioggia. "Abbiamo completato solo 65 giri a Jerez martedì e nessuno lunedì", ha confermato il 33enne. "Ho iniziato con le gomme da pioggia e ho fatto circa 30 o 35 giri con quelle, poi sono passato alle slick. Le condizioni non erano ottimali, in particolare le curve 2, 9 e 13 erano particolarmente bagnate. Ma le altre parti della pista erano asciutte e ho potuto trarre le mie prime impressioni".

È chiaro che Lowes ha molto da imparare e da adattare il suo stile di guida, ma in un modo diverso da quello che aveva previsto. "Ci sono alcune cose che devo adattare al mio stile di guida rispetto alla Moto2, ma ovviamente non nelle aree che pensavo di dover adattare. Dove pensavo di dover lavorare, ero già abbastanza bravo", si è stupito il pilota della Ducati. "Ci sono molte cose su cui riflettere e su cui lavorare. Naturalmente servono tempo e giri: 30 giri sull'asciutto in condizioni miste non sono poi così tanti. Devo lavorare per capire meglio le gomme e l'elettronica e adattare il mio stile di guida alla superbike".

Tuttavia, anche il fratello gemello del pilota ufficiale Kawasaki Alex Lowes, che ha partecipato al test, ha notato cose positive. "I miei punti di forza sono stati il fatto di essere bravo in alcune curve e in alcune aree della moto - molto bravo in effetti - e al livello necessario", ha detto il padre di famiglia. "Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma sono molto positivo. Possiamo guardare alla nostra prima stagione e porci obiettivi elevati".