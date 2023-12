Sam Lowes (Ducati) estabelece grandes objectivos para a SBK 2024

Uma nova fase na carreira de Sam Lowes começa com a mudança para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O piloto da Marc VDS conta-nos mais sobre o seu primeiro teste com a Ducati V4R em Jerez.

Devido ao final tardio da época de Moto2, Sam Lowes teve de esperar muito tempo para o seu primeiro teste com a Ducati V4R, com a qual vai disputar o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. Como a sua equipa Marc VDS está a criar uma nova estrutura para o campeonato do mundo de quase série e a moto ainda não estava pronta, a equipa de testes da Ducati ajudou com pessoal e material para a estreia do inglês na segunda e terça-feira.

No entanto, os dois dias de testes transformaram-se em apenas um, uma vez que uma frente de mau tempo paira atualmente sobre o sul de Espanha, trazendo consigo muita chuva. "Só fizemos 65 voltas em Jerez na terça-feira e nenhuma na segunda-feira", confirmou o piloto de 33 anos. "Comecei com pneus de chuva e fiz cerca de 30 ou 35 voltas com eles, depois mudei para os slicks. As condições não eram óptimas - estava particularmente molhado nas curvas 2, 9 e 13. Mas as outras partes da pista estavam secas e pude tirar as minhas primeiras impressões."

É evidente que Lowes tem muito a aprender e a adaptar o seu estilo de condução, mas de uma forma diferente da que tinha previsto. "Há algumas coisas que preciso de adaptar ao meu estilo de pilotagem em comparação com a Moto2, mas obviamente não são as áreas que eu pensava. Onde eu pensava que precisava de trabalhar, eu já era bastante bom", surpreendeu-se o piloto da Ducati. "Há muitas coisas em que temos de pensar e trabalhar. Claro que é preciso tempo e voltas - 30 voltas no seco em condições mistas não são assim tantas. Tenho de trabalhar para compreender melhor os pneus e a eletrónica e adaptar o meu estilo de condução à superbike."

No entanto, o irmão gémeo do piloto de fábrica da Kawasaki , Alex Lowes, que esteve no teste, também notou aspectos positivos. "Os meus pontos fortes foram o facto de ter sido bom em algumas curvas e em algumas áreas da moto - muito bom, na verdade - e estar ao nível do que é necessário", disse o homem de família. "Ainda temos muito trabalho a fazer, mas estou muito otimista. Podemos olhar em frente para a nossa primeira época e estabelecer objectivos elevados."