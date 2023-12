Álvaro Bautista (Ducati) chasse Bayliss et Fogarty

Le triple champion du monde Troy Bayliss est le chouchou des fans de Ducati, le quadruple champion du monde Carl Fogarty a remporté le plus de titres pour le constructeur italien. Álvaro Bautista se place encore derrière eux.

Álvaro Bautista a remporté deux titres consécutifs en championnat du monde de Superbike, avec un triplé cette année lors de la finale à Jerez. De nombreuses victoires ont été obtenues de haute lutte face à l'opiniâtre Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Avec 27 victoires, le pilote Ducati a été le pilote le plus remarquable de la saison 2023 - un record, peut-être pour l'éternité.

Au total, le pilote de 39 ans a même remporté 59 victoires, toutes avec Ducati. Avec sa victoire lors de la deuxième course à Portimão, Bautista a dépassé le détenteur du record actuel - le quadruple champion du monde Carl Fogarty a remporté 55 victoires dans sa carrière avec des motos de Borgo Panigale. Bautista avait déjà dépassé le triple champion du monde Troy Bayliss (52 victoires). Ensuite, il y a un grand écart avec Chaz Davies (28 victoires).

Les indications légitimes selon lesquelles la course Superpole introduite en 2019 permet à Bautista d'atteindre plus rapidement le nombre élevé de victoires sont fondamentalement justes. Mais si l'on exclut les courses de sprint, le taux de victoires de l'Espagnol est encore plus élevé.

La question qui se pose est de savoir si Bautista pourra continuer à étendre ses succès en Championnat du monde Superbike en 2024, comme le pensent de nombreux experts. S'il remporte un troisième titre, il égalera Troy Bayliss, le chouchou de Ducati. S'il poursuit encore sa carrière, l'homme aujourd'hui âgé de 39 ans pourrait même laisser Carl Fogarty derrière lui. Ce ne serait pas impossible si l'on considère que Max Biaggi (Aprilia) avait déjà 41 ans lorsqu'il a remporté son deuxième titre en 2012 !