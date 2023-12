Álvaro Bautista (Ducati) persegue Bayliss e Fogarty

O tricampeão do mundo Troy Bayliss é o favorito dos fãs da Ducati, enquanto o tetracampeão do mundo Carl Fogarty conquistou o maior número de títulos para o fabricante italiano. Álvaro Bautista ainda está atrás deles.

Álvaro Bautista conquistou dois títulos consecutivos no Campeonato do Mundo de Superbikes, este ano com uma tripla vitória na final em Jerez. Muitas vitórias foram duramente disputadas contra o tenaz Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Com 27 vitórias, o piloto da Ducati foi o melhor piloto da temporada de 2023 - um recorde, talvez para a eternidade.

No total, o piloto de 39 anos já somou 59 vitórias, todas com a Ducati. Com a sua vitória na segunda corrida em Portimão, Bautista ultrapassou o anterior detentor do recorde - o tetracampeão mundial Carl Fogarty alcançou 55 vitórias na sua carreira com as motos de Borgo Panigale. Bautista já tinha deixado para trás o tricampeão mundial Troy Bayliss (52 vitórias). Depois disso, há uma grande diferença para Chaz Davies (28 vitórias).

As indicações justificadas de que a corrida Superpole introduzida em 2019 permitirá a Bautista alcançar o elevado número de vitórias mais rapidamente são fundamentalmente correctas. Mas se as corridas de sprint forem excluídas, a taxa de vitórias do espanhol é ainda maior.

A questão é saber se Bautista pode continuar com os seus sucessos no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, como muitos especialistas assumem que fará. Se ganhar um terceiro título, ficará ao nível do favorito da Ducati, Troy Bayliss. Se continuar a sua carreira, o piloto de 39 anos pode até deixar Carl Fogarty para trás. Isso não seria impossível se considerarmos que Max Biaggi (Aprilia) já tinha 41 anos quando ganhou o seu segundo título em 2012!