BMW en remet une couche - et confirme deux pilotes d'essai performants

Avec Toprak Razgatlioglu, BMW a non seulement recruté le pilote de Superbike le plus prometteur du moment, mais a également installé une équipe d'essai au personnel bien étoffé. Le fait que l'Anglais Bradley Smith effectue des tests pour le constructeur bavarois n'est plus un secret depuis longtemps. Il en va de même pour l'engagement de Sylvain Guintoli. Tous deux doivent contribuer, grâce à leur riche expérience, à ce que la M1000RR devienne enfin un ensemble performant. Depuis que BMW s'est lancé pour la première fois dans le championnat du monde Superbike en 2009, le titre n'a encore jamais été remporté.

Guintoli, 41 ans, dispose d'une grande expérience dans de nombreux domaines de la course moto. Il a notamment été sacré champion du monde à deux reprises : en 2014 sur Aprilia en Superbike et en 2021 avec Suzuki en Endurance. De plus, le Français a été actif pendant plusieurs années en MotoGP. Outre le travail de Guintoli au sein de l'équipe d'essai, des engagements sont prévus avec l'équipe d'usine BMW dans le championnat du monde d'endurance, la composition complète des pilotes sera annoncée prochainement.



Smith, 33 ans, est surtout connu en MotoGP. L'Anglais a commencé sa carrière internationale dans la catégorie 125 du championnat du monde. Après deux ans en Moto2, il est passé en MotoGP en 2013, où il a évolué jusqu'en 2020. En outre, Smith a remporté le prestigieux Suzuka Eight Hours en 2015 avec Yamaha.



"Bienvenue à bord, Sylvain et Bradley", a déclaré Christian Gonschor, le directeur technique de BMW Motorrad Motorsport. "C'est formidable que ces deux personnes viennent renforcer notre projet avec leur grande expérience. Sylvain, après tant d'années passées en Superbike, en Championnat du monde d'endurance et en MotoGP, apporte des connaissances plus étendues que peu d'autres. Bradley complète cette expérience de manière optimale grâce à sa longue expérience en tant que pilote opérationnel et pilote d'essai en MotoGP. Ces deux pilotes sont parfaits pour notre nouvelle équipe d'essai qui se concentrera sur les essais en piste, indépendamment des courses".



Marc Bongers, directeur de BMW Motorsport : "C'est un signe clair de l'engagement fort de BMW Motorrad dans le sport automobile. L'apport important de l'équipe d'essai s'est déjà manifesté au cours des derniers mois et nous sommes convaincus que cette structure apportera sa contribution au succès".



"Le projet est très excitant et je suis impatient d'apporter mon expérience", a maintenu Guintoli.



"Être invité par BMW Motorrad à faire partie de l'équipe de test est un grand privilège", a ajouté Smith. "Je vais faire de mon mieux pour fournir ce dont nos quatre pilotes d'usine ont besoin pour réussir dans la lutte contre les meilleurs du championnat".