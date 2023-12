BMW alza la posta in gioco e conferma due forti piloti collaudatori

Con Toprak Razgatlioglu, BMW non solo ha ingaggiato il pilota Superbike più promettente del momento, ma ha anche allestito un team di collaudo ben assortito. Non è più un segreto che l'inglese Bradley Smith faccia i test per i bavaresi. Lo stesso vale per l'ingaggio di Sylvain Guintoli. Con il loro bagaglio di esperienza, entrambi dovrebbero contribuire a garantire che la M1000RR diventi finalmente un pacchetto potente. Da quando BMW ha fatto il suo ingresso nel Campionato Mondiale Superbike nel 2009, non ha mai vinto il titolo.

Il 41enne Guintoli ha una vasta esperienza in molti settori delle corse motociclistiche. Ad esempio, è stato campione del mondo due volte: nel 2014 con Aprilia in Superbike e nel 2021 con Suzuki nelle gare di durata. Il francese è stato anche attivo in MotoGP per diversi anni. Oltre al lavoro di Guintoli nel test team, è previsto che corra con il team BMW Works nel Campionato del Mondo Endurance, con la formazione completa dei piloti che sarà annunciata a breve.



Il 33enne Smith è noto soprattutto per la MotoGP. L'inglese ha iniziato la sua carriera internazionale nella classe 125 del Campionato del Mondo. Dopo due anni in Moto2, nel 2013 è passato alla MotoGP, dove è stato attivo fino al 2020. Smith ha anche vinto la prestigiosa Otto Ore di Suzuka con la Yamaha nel 2015.



"Benvenuti a bordo, Sylvain e Bradley", ha dichiarato Christian Gonschor, Direttore Tecnico di BMW Motorrad Motorsport. "È fantastico che i due rafforzino il nostro progetto con il loro bagaglio di esperienza. Dopo tanti anni nei campionati mondiali Superbike e Endurance e nella MotoGP, Sylvain porta con sé un bagaglio di conoscenze che pochi altri possono eguagliare. Bradley lo completa perfettamente con i suoi molti anni di esperienza come pilota e collaudatore in MotoGP. I due sono i piloti perfetti per il nostro nuovo test team, che si concentrerà interamente sul lavoro di prova in pista, indipendentemente dagli impegni agonistici".



Marc Bongers, Direttore di BMW Motorsport: "Questo è un chiaro segno del forte impegno di BMW Motorrad nel motorsport. L'importante contributo fornito dal test team è già stato evidente negli ultimi mesi, e siamo convinti che questa struttura darà il suo contributo al successo."



"Il progetto è molto stimolante e non vedo l'ora di contribuire con la mia esperienza", ha detto Guintoli.



"Essere chiamati da BMW Motorrad a far parte del test team è un grande privilegio", ha aggiunto Smith. "Farò del mio meglio per fornire ciò di cui i nostri quattro piloti ufficiali hanno bisogno per avere successo nella battaglia contro i migliori del campionato".