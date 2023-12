BMW aumenta a fasquia - e confirma dois fortes pilotos de testes

Com Toprak Razgatlioglu, a BMW não só contratou o piloto de Superbike mais promissor do momento, como também instalou uma equipa de testes bem equipada. Já não é segredo que o inglês Bradley Smith está a testar para os bávaros. O mesmo se aplica à contratação de Sylvain Guintoli. Com a sua riqueza de experiência, ambos devem ajudar a garantir que a M1000RR se torne finalmente um pacote poderoso. Desde que a BMW entrou pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Superbike em 2009, nunca ganhou o título.

Guintoli, de 41 anos, tem uma vasta experiência em muitas áreas das corridas de motos. Por exemplo, foi campeão do mundo duas vezes: em 2014 com a Aprilia nas Superbikes e em 2021 com a Suzuki nas corridas de resistência. O francês também esteve ativo no MotoGP durante vários anos. Além do trabalho de Guintoli na equipe de teste, também há planos de correr com a equipe de trabalho da BMW no Campeonato Mundial de Endurance, com a formação completa de pilotos a ser anunciada em breve.



Smith, de 33 anos, é conhecido principalmente pelo MotoGP. O inglês começou a sua carreira internacional na classe de 125cc do Campeonato do Mundo. Depois de dois anos na Moto2, subiu para o MotoGP em 2013, onde esteve ativo até 2020. Smith também venceu as prestigiadas Oito Horas de Suzuka com a Yamaha em 2015.



"Bem-vindos a bordo, Sylvain e Bradley", disse Christian Gonschor, Diretor Técnico da BMW Motorrad Motorsport. "É fantástico que os dois estejam a reforçar o nosso projeto com a sua riqueza de experiência. Depois de tantos anos nos Campeonatos do Mundo de Superbike e Endurance, bem como no MotoGP, Sylvain traz uma riqueza de conhecimentos que poucos conseguem igualar. Bradley complementa isto na perfeição com os seus muitos anos de experiência como piloto de corrida e de testes no MotoGP. Os dois são os pilotos perfeitos para a nossa nova equipa de testes, que se vai concentrar inteiramente no trabalho de testes em pista, independentemente dos compromissos de corrida."



Marc Bongers, Diretor da BMW Motorsport: "Este é um sinal claro do forte compromisso da BMW Motorrad com o desporto motorizado. A importante contribuição fornecida pela equipa de testes já foi evidente nos últimos meses e estamos convencidos de que esta estrutura dará o seu contributo para o sucesso."



"O projeto é muito entusiasmante e estou ansioso por contribuir com a minha experiência", disse Guintoli.



"Ser convidado pela BMW Motorrad para fazer parte da equipa de testes é um grande privilégio", acrescentou Smith. "Vou dar o meu melhor para fornecer o que os nossos quatro pilotos de fábrica precisam para serem bem sucedidos na batalha contra os melhores do campeonato."