Domi Aegerter veut percer en SBK en 2024

En tant que pilote, Dominique Aegerter a été un atout pour le championnat du monde de Superbike 2023. Lors de la finale de la saison à Jerez, le rookie du team Yamaha Giansanti Racing a été le premier Suisse à monter sur le podium, et ce à deux reprises. Mais il a également prouvé ses capacités et son droit à une place de départ dans la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série en prenant des départs "en première ligne" à Phillip Island et à Barcelone et en terminant 14 fois dans le top 8.

Aegerter a toutefois eu du mal lors de différents meetings, ce qui est tout à fait normal pour un débutant en Superbike, mais qui est également dû aux problèmes d'avant-bras typiques des pilotes de course. Le double champion du monde de Supersport a donc dû se faire opérer à trois reprises. "Le bras va très bien maintenant. La première fois, ça ne s'est pas bien passé et j'ai dû me faire opérer à nouveau. Ensuite, il y a eu une autre infection", a expliqué Aegerter au portail d'information suisse Nau.ch. "Ce n'est que lors des deux dernières courses que je n'ai plus eu de douleurs au bras. J'espère qu'il en sera de même à l'avenir".

Aegerter poursuit : "Le bilan est certainement très positif. J'ai très bien commencé avec la première ligne de départ en Australie. J'ai ensuite fait trois ou quatre courses très fortes avec des résultats dans le top 5 à Misano, Barcelone et Assen. Mais ensuite, c'est devenu un peu plus difficile, notamment à cause de mes problèmes de pompe à bras. Je n'avais plus toute ma puissance à l'accélérateur et j'ai aussi connu quatre ou cinq abandons à cause de problèmes techniques. Et j'ai été abattu trois fois et j'ai eu longtemps mal à l'épaule et au coude".

Fort de l'expérience acquise lors de sa première saison en Superbike, le pilote de Rohrbach peut mieux se préparer pour la saison à venir. "Je passe l'hiver à m'entraîner énormément - surtout la condition physique et la force. Je sais maintenant à quel point je dois m'entraîner physiquement pour pouvoir tenir les trois courses d'un week-end. Je travaille sur ce point afin d'être mieux préparé pour l'année prochaine", a déclaré le huitième du championnat du monde. "Je dois certainement apprendre à mieux connaître l'équipe italienne et à gagner en confiance. Je dois aussi m'habituer davantage à la moto - à l'électronique, mais aussi à la puissance. Il faut la mettre au sol, que la roue arrière ne patine pas - ou que l'on fasse un wheelie".

Aegerter formule des objectifs ambitieux pour sa deuxième année en Superbike : "J'aimerais remporter ma première victoire en Superbike et pouvoir me battre la plupart du temps pour le podium", a souligné le pilote Yamaha. "Et si je suis dans le top 6 du championnat du monde à la fin de la saison, j'aurai certainement atteint mon objectif. En outre, je veux être le meilleur pilote privé et, de temps en temps, le meilleur pilote Yamaha".