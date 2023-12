Domi Aegerter vuole fare il salto di qualità in SBK nel 2024

Lottando regolarmente per il podio e conquistando la sua prima vittoria nel Campionato Mondiale Superbike, il pilota svizzero Dominique Aegerter ha grandi obiettivi per la sua seconda stagione con GRT Yamaha.

Come pilota, Dominique Aegerter è stato sicuramente una risorsa per il Campionato Mondiale Superbike 2023. Nel finale di stagione a Jerez, il rookie del team Yamaha Giansanti Racing è stato il primo pilota svizzero a salire sul podio, per la precisione due volte. Ma ha anche dimostrato le sue capacità e la sua idoneità per una posizione di partenza nella massima categoria del campionato mondiale di produzione con le partenze in prima fila a Phillip Island e a Barcellona, nonché con i suoi 14 piazzamenti nei primi 8 posti.

Tuttavia, Aegerter ha anche faticato in diversi incontri, cosa del tutto normale per un debuttante in Superbike, ma anche a causa dei problemi all'avambraccio tipici dei piloti da corsa. Di conseguenza, il due volte campione del mondo Supersport ha dovuto subire tre interventi chirurgici. "Il braccio sta andando molto bene ora. La prima volta non è andata bene, quindi ho dovuto subire un'altra operazione. Poi c'è stata un'altra infezione", ha detto Aegerter al portale svizzero Nau.ch. "Solo nelle ultime due gare non ho più avuto dolore al braccio. Spero che in futuro rimanga così".

Aegerter ha continuato: "La conclusione è sicuramente molto positiva. In Australia ho iniziato molto bene con la prima fila in griglia. Poi ho fatto tre o quattro gare molto forti, con risultati da top five a Misano, Barcellona e Assen. In seguito, però, le cose sono diventate un po' più difficili, in parte a causa dei problemi alla pompa del braccio. Non avevo più tutta la potenza dell'acceleratore e ho avuto anche quattro o cinque ritiri per problemi tecnici. Sono stato abbattuto tre volte e ho avuto dolore alla spalla e al gomito per molto tempo".

Con l'esperienza della sua prima stagione Superbike, il pilota di Rohrbach può prepararsi al meglio per la prossima stagione. "Ho trascorso l'inverno allenandomi molto, soprattutto per quanto riguarda la forma fisica e la forza. Ora so quanto devo allenarmi fisicamente per affrontare le tre gare del weekend. Sto lavorando su questo aspetto per essere in una posizione migliore per il prossimo anno", ha dichiarato l'ottavo classificato nel Campionato del Mondo. "Devo sicuramente conoscere meglio la squadra italiana e acquisire maggiore fiducia. Devo anche abituarmi meglio alla moto, all'elettronica ma anche alla potenza. Bisogna farla arrivare a terra in modo che la ruota posteriore non giri, altrimenti si impenna".

Aegerter ha obiettivi ambiziosi per il suo secondo anno in Superbike: "Voglio conquistare la mia prima vittoria in Superbike ed essere in grado di lottare per il podio la maggior parte delle volte", ha sottolineato il pilota della Yamaha. "E se alla fine della stagione sarò tra i primi sei del Campionato del Mondo, allora avrò sicuramente raggiunto il mio obiettivo. Voglio anche essere il miglior pilota privato e, occasionalmente, il miglior pilota Yamaha".