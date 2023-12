Domi Aegerter quer fazer a descoberta da SBK em 2024

Lutando regularmente pelo pódio e conquistando a sua primeira vitória no Campeonato do Mundo de Superbike - o piloto suíço Dominique Aegerter tem grandes objectivos para a sua segunda época com a GRT Yamaha.

Como piloto, Dominique Aegerter foi definitivamente uma mais-valia para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. No final da época em Jerez, o estreante da equipa Yamaha Giansanti Racing foi o primeiro piloto suíço a terminar no pódio, na verdade duas vezes. Mas ele também provou suas habilidades e sua elegibilidade para uma posição de partida na categoria superior do campeonato mundial de produção com largadas na primeira fila em Phillip Island e em Barcelona, bem como com seus 14 primeiros 8 lugares.

No entanto, Aegerter também teve dificuldades em vários encontros, o que é completamente normal para um estreante nas Superbike, mas também se deveu a problemas no antebraço típicos dos pilotos de competição. O bicampeão mundial de Supersport teve de ser operado três vezes. "O braço está muito bem agora. A primeira vez não correu bem, por isso tive de ser operado novamente. Depois houve outra infeção", disse Aegerter ao portal de notícias suíço Nau.ch. "Só nas duas últimas corridas é que deixei de ter dores no braço. Espero que continue assim no futuro".

Aegerter continuou: "A conclusão é certamente muito positiva. Comecei muito bem na primeira linha da grelha na Austrália. Depois tive três ou quatro corridas muito fortes com resultados entre os cinco primeiros em Misano, Barcelona e Assen. Depois disso, no entanto, tornou-se um pouco mais difícil, em parte devido aos meus problemas com a bomba do braço. Já não tinha a potência máxima no acelerador e também tive quatro ou cinco desistências devido a problemas técnicos. E fui abatido três vezes e tive dores no ombro e no cotovelo durante muito tempo."

Com a experiência da sua primeira época de Superbike, o piloto de Rohrbach pode preparar-se melhor para a próxima época. "Passei o inverno a treinar muito - especialmente a forma física e a força. Agora sei o quanto tenho de treinar fisicamente para conseguir fazer as três corridas de um fim de semana. Estou a trabalhar nisso para estar em melhor posição para o próximo ano", disse o oitavo classificado no Campeonato do Mundo. "Preciso certamente de conhecer melhor a equipa italiana e ganhar mais confiança. Também preciso de me habituar mais à moto - à eletrónica, mas também à potência. Temos de a colocar no chão para que a roda traseira não gire - ou fazemos um wheelie."

Aegerter tem objectivos ambiciosos para o seu segundo ano de Superbike: "Quero conquistar a minha primeira vitória em Superbike e ser capaz de lutar pelo pódio a maior parte do tempo", sublinhou o piloto da Yamaha. "E se estiver entre os seis primeiros do Campeonato do Mundo no final da época, então terei certamente atingido o meu objetivo. Também quero ser o melhor piloto privado e, ocasionalmente, o melhor piloto Yamaha."