Test BMW à Valence : Razgatlioglu sent des progrès

Toprak Razgatlioglu n'est pas venu beaucoup lors de son premier test BMW à Portimão, ni immédiatement après à Jerez. Sur le chemin du retour de ROKiT BMW, l'occasion s'est présentée d'effectuer une nouvelle journée de test à Valence. Les conditions météorologiques n'étaient pas optimales cette fois non plus, mais le champion du monde 2021 a pu effectuer quelques tours sur le sec avec la M1000RR dans l'après-midi.

"Nous n'avons pas vraiment eu de chance ces derniers jours. A Valence aussi, il a commencé à pleuvoir le vendredi matin et la piste était complètement mouillée. Mais la piste a séché très rapidement et nous avons pu rouler dans l'après-midi", a rapporté le pilote de 27 ans. "Nous nous sommes beaucoup améliorés, surtout lors des trois dernières sorties, et la BMW M 1000 RR me procure un réel plaisir. Nous avons fait de gros progrès avec le frein moteur et l'électronique. Chaque tour me permet de mieux connaître la moto. Mais maintenant, je connais le grip et les réactions, et cela me rend très heureux. Je continue d'apprendre car c'est une moto très différente, mais nous avons fait un très bon travail, surtout le dernier jour".

Razgatlioglu persiste à penser que le package actuel de BMW fonctionne déjà parfaitement. "Merci à tous les gars, car tout le monde travaille vraiment dur pour me donner une bonne moto. Je dois encore m'habituer à la moto et les gars de l'équipe apprennent mon style de pilotage, c'est donc un travail d'équipe", a souligné l'homme aux 39 victoires. "Mais nous ne sommes pas loin, nous progressons, même le feedback s'améliore chaque jour. Je pense que nous reviendrons encore plus forts après Noël et la nouvelle année, car nous progressons constamment".

L'espoir du pilote BMW a une raison valable. Parallèlement à Razgatlioglu, son coéquipier Michael van der Mark a essayé quelques nouveautés, l'équipe de test était également présente. "C'était vraiment bien pour moi de pouvoir enfin faire quelques tours", a déclaré le Néerlandais. "J'ai fini par travailler avec l'équipe de test et la moto d'essai, sur laquelle beaucoup de nouvelles pièces étaient installées pour l'année prochaine. C'était bien de faire quelques longs runs avec la moto et je pense que les gars ont maintenant assez de données pour travailler pendant l'hiver et tout préparer pour fin janvier".