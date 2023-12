Test BMW a Valencia: Razgatlioglu percepisce progressi

Toprak Razgatlioglu non ha fatto molto né al suo primo test BMW a Portimão né subito dopo a Jerez. Al ritorno da ROKiT BMW, ha avuto l'opportunità di effettuare un'altra giornata di test a Valencia. Anche questa volta il tempo non è stato ideale, ma il Campione del Mondo 2021 è riuscito a completare alcuni giri con la M1000RR sull'asciutto nel pomeriggio.

"Non abbiamo avuto molta fortuna negli ultimi giorni. Anche a Valencia ha iniziato a piovere venerdì mattina e la pista era completamente bagnata. Ma la pista si è asciugata molto rapidamente e nel pomeriggio abbiamo potuto girare di nuovo", ha riferito il 27enne. "Siamo migliorati molto, soprattutto nelle ultime tre uscite, e mi piace molto la BMW M 1000 RR. Abbiamo fatto grandi progressi con il freno motore e l'elettronica. Sto imparando a conoscere meglio la moto a ogni giro. Ma ora conosco l'aderenza e le reazioni, e questo mi rende molto felice. Sto ancora imparando perché è una moto completamente diversa, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, soprattutto nell'ultimo giorno".

Razgatlioglu è convinto che l'attuale pacchetto BMW funzioni già alla perfezione. "Grazie a tutti i ragazzi, perché tutti stanno lavorando duramente per darmi una buona moto. Devo ancora abituarmi alla moto e i ragazzi del team stanno imparando il mio stile di guida, quindi è un lavoro di squadra", ha sottolineato il 39 volte vincitore. "Ma non siamo lontani, stiamo facendo progressi e anche il feedback è migliorato di giorno in giorno. Penso che torneremo ancora più forti dopo Natale e nel nuovo anno perché stiamo facendo progressi costanti".

Le speranze del pilota BMW sono fondate. Contemporaneamente a Razgatlioglu, il compagno di squadra Michael van der Mark ha provato alcune innovazioni e anche il team di collaudo era presente. "È stato davvero bello per me fare finalmente qualche giro", ha detto l'olandese. "Ho finito per lavorare con il test team e con la moto di prova, che montava molte nuove parti per il prossimo anno. È stato bello fare qualche giro più lungo con la moto e credo che ora i ragazzi abbiano abbastanza dati per lavorare durante l'inverno e preparare tutto per la fine di gennaio".