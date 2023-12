Teste da BMW em Valência: Razgatlioglu pressente progressos

Com o teste espontâneo em Valência, a equipa ROKiT BMW superbike está agora também a entrar na pausa de inverno. O recém contratado Toprak Razgatlioglu está a fazer progressos constantes na familiarização com a M1000RR.

Toprak Razgatlioglu não conseguiu fazer muito no seu primeiro teste BMW em Portimão e logo a seguir em Jerez. No regresso do ROKiT BMW, teve a oportunidade de fazer mais um dia de testes em Valência. O tempo também não estava ideal desta vez, mas o Campeão do Mundo de 2021 conseguiu completar algumas voltas com a M1000RR no seco durante a tarde.

"Não tivemos sorte nos últimos dias. Também começou a chover em Valência na sexta-feira de manhã e a pista estava completamente molhada. Mas a pista secou muito rapidamente e pudemos voltar a rodar durante a tarde", relatou o piloto de 27 anos. "Melhorámos muito, especialmente nas últimas três jornadas, e estou a gostar muito da BMW M 1000 RR. Fizemos grandes progressos com o travão motor e a eletrónica. Estou a conhecer melhor a moto a cada volta. Mas agora conheço a aderência e as reacções, o que me deixa muito contente. Ainda estou a aprender porque é uma moto completamente diferente, mas fizemos um trabalho muito bom, especialmente no último dia."

Razgatlioglu mantém a sua avaliação de que o atual pacote BMW já está a funcionar perfeitamente. "Obrigado a todos os rapazes porque todos estão a trabalhar muito para me darem uma boa moto. Ainda tenho de me habituar à moto e os rapazes da equipa estão a aprender o meu estilo de condução, por isso é um trabalho de equipa", sublinhou o 39 vezes vencedor. "Mas não estamos longe, estamos a fazer progressos e o feedback também tem melhorado todos os dias. Penso que vamos voltar ainda mais fortes depois do Natal e no Ano Novo porque estamos a fazer progressos constantes."

Há boas razões para a esperança do piloto da BMW. Ao mesmo tempo que Razgatlioglu, o seu companheiro de equipa Michael van der Mark experimentou algumas inovações e a equipa de testes também esteve presente. "Foi muito bom para mim poder finalmente dar algumas voltas", disse o holandês. "Acabei por trabalhar com a equipa de testes e com a moto de teste, que tinha muitas peças novas para o próximo ano. Foi bom fazer algumas voltas mais longas com a moto e penso que os rapazes têm agora dados suficientes para trabalhar durante o inverno e preparar tudo para o final de janeiro."