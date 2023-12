Pour son départ, Leon Camier a posé des jalons chez Honda

En 2020, Honda a lancé la CBR1000RR-R, la Fireblade la plus conséquente de tous les temps, conçue pour la course. Mais après quatre ans et une maigre récolte de cinq troisièmes places, on s'est rendu compte qu'elle n'était toujours pas assez conséquente.

C'est pourquoi un nouveau modèle, qui n'a plus grand-chose en commun avec son prédécesseur, arrive pour 2024. Un châssis modifié avec une rigidité différente et un nouveau moteur sont au cœur des changements. Le premier test à Jerez, les 22 et 23 novembre, s'est révélé prometteur, mais le test de Portimão a été abandonné car les conditions météorologiques n'étaient pas optimales.

La nouvelle Fireblade n'est pas la seule nouveauté chez Honda pour le Championnat du monde Superbike 2024 : le team manager Leon Camier a annoncé en octobre son retrait après les essais hivernaux de cette année. Son successeur est l'Espagnol José Escamez, issu du paddock MotoGP. L'Anglais souhaite à 'son' équipe tout le meilleur pour l'avenir, et surtout le succès.

L'homme de 37 ans a lui-même posé quelques jalons : "L'une de mes dernières tâches en tant que manager de l'équipe a été d'effectuer quelques changements. Nous avons essayé d'améliorer l'aspect technique de l'équipe et de recruter des personnes avec plus d'expérience et un parcours différent", a révélé Camier. "Nous avons embauché quelques personnes pour aider en coulisses en soutenant les chefs d'équipe. Notre objectif était d'améliorer tous les domaines. Donc pas seulement la moto, mais aussi l'équipe au niveau technique. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois. Je pense que l'équipe sera plus forte l'année prochaine".

Bien sûr, Camier place aussi ses espoirs dans la nouvelle CBR1000RR-R. "La nouvelle moto est un pas dans la bonne direction. J'espère qu'elle sera suffisante pour être compétitive. Bien sûr, c'est un nouveau package qui a besoin de temps pour se développer", a déclaré l'Anglais. "Pendant la période de Noël, il y aura quelques petits progrès, et ensuite la moto sera à nouveau un peu différente. Espérons que les techniciens auront suffisamment d'informations pour pouvoir proposer d'autres pièces pour l'année prochaine".