Leon Camier ha preparato il terreno per la sua partenza da Honda

Il test di Portimão, fallito, ha segnato la fine del mandato di Leon Camier come team manager del team Honda Racing Corporation Superbike works. L'inglese ritiene che la sua squadra sia ben equipaggiata per il futuro.

Nel 2020, Honda lanciò la CBR1000RR, la Fireblade con la migliore messa a punto da gara di tutti i tempi fino a quel momento. Ma dopo quattro anni e un magro bottino di cinque terzi posti, ci si rese conto che non era ancora abbastanza costante.

Per il 2024 è quindi in arrivo un nuovo modello che ha poco in comune con il suo predecessore. Un telaio modificato con una maggiore rigidità e un nuovo motore sono al centro dei cambiamenti. Il primo test a Jerez il 22/23 novembre è stato promettente, ma il test di Portimão è stato annullato perché il tempo non era ideale.

La nuova Fireblade non è l'unica novità di Honda per il Campionato Mondiale Superbike 2024: il team manager Leon Camier ha annunciato il suo ritiro in ottobre dopo i test invernali di quest'anno. Il suo successore è lo spagnolo José Escamez, proveniente dal paddock della MotoGP. L'inglese augura alla "sua" squadra tutto il meglio per il futuro, soprattutto il successo.

Il 37enne ha tracciato lui stesso la strada da seguire: "Come uno dei miei ultimi compiti come team manager, abbiamo apportato alcuni cambiamenti. Abbiamo cercato di migliorare l'aspetto tecnico della squadra e di assumere persone con maggiore esperienza e un background diverso", ha rivelato Camier. "Abbiamo assunto alcune persone per aiutare dietro le quinte, supportando i capi equipaggio. Il nostro obiettivo era quello di migliorare tutte le aree. Quindi non solo la moto, ma anche la squadra a livello tecnico. È un aspetto su cui ho lavorato negli ultimi mesi. Credo che il prossimo anno la squadra sarà più forte".

Naturalmente, Camier nutre speranze anche per la nuova CBR1000RR: "La nuova moto è un passo nella giusta direzione. Spero che sia sufficiente per essere competitivi. Naturalmente, si tratta di un nuovo pacchetto che ha bisogno di tempo per essere sviluppato", ha detto l'inglese. "Ci saranno dei piccoli progressi durante il periodo natalizio e poi la moto sarà di nuovo leggermente diversa. Speriamo che gli ingegneri abbiano abbastanza informazioni per elaborare altre parti per il prossimo anno".