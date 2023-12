Leon Camier define o rumo da sua saída da Honda

O teste em Portimão, que não se realizou, marcou o fim do mandato de Leon Camier como chefe de equipa da Honda Racing Corporation Superbike works team. O inglês acredita que a sua equipa está bem equipada para o futuro.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Em 2020, a Honda lançou a CBR1000RR-R, a Fireblade mais consistentemente afinada para corridas de todos os tempos até então. Mas, após quatro anos e um escasso número de cinco terceiros lugares, apercebeu-se de que ainda não era suficientemente consistente.

Por isso, um novo modelo está a chegar para 2024, que tem pouco em comum com o seu antecessor. Um chassis modificado com rigidez alterada e um novo motor estão no centro das alterações. O primeiro teste em Jerez, a 22/23 de novembro, foi promissor, mas o teste de Portimão foi cancelado porque o tempo não estava ideal.

A nova Fireblade não é a única inovação da Honda para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, com o chefe de equipa Leon Camier a anunciar a sua reforma em outubro, após os testes de inverno deste ano. O seu sucessor é o espanhol José Escamez, oriundo do paddock de MotoGP. O inglês deseja à "sua" equipa tudo de bom para o futuro, acima de tudo sucesso.

O inglês de 37 anos definiu ele próprio o rumo a seguir: "Como uma das minhas últimas tarefas como chefe de equipa, fizemos algumas alterações. Tentámos melhorar a parte técnica da equipa e contratar pessoas com mais experiência e uma formação diferente", revelou Camier. "Contratámos algumas pessoas para ajudar nos bastidores, apoiando os chefes de equipa. O nosso objetivo era melhorar todas as áreas. Não apenas a moto, mas também a equipa a nível técnico. É algo em que tenho estado a trabalhar nos últimos meses. Penso que a equipa será mais forte no próximo ano".

Claro que Camier também tem esperanças na nova CBR1000RR-R. "A nova moto é um passo na direção certa. Espero que seja suficiente para sermos competitivos. É claro que é um novo pacote que precisa de tempo para se desenvolver", disse o inglês. "Haverá alguns pequenos progressos durante o período de Natal e depois a moto estará ligeiramente diferente outra vez. Esperemos que os engenheiros tenham informação suficiente para criar mais peças para o próximo ano."