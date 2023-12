Pruebas de finales de invierno: BMW hizo de la necesidad virtud

Como el contrato de Toprak Razgatlioglu con Yamaha expiraba a finales de noviembre y el fabricante japonés sólo le ofreció permiso para probar con BMW a partir del segundo test de Jerez, los días 22 y 23 de noviembre, el piloto de 27 años declinó decepcionado y probó con BMW por primera vez el 3 de diciembre en Portimão.

Por cierto, Kawasaki manejó las cosas de manera diferente con Jonathan Rea: Al norirlandés se le permitió probar la Yamaha R1 en el primer test de Jerez, aunque la decepción tras nueve años y seis títulos de campeón del mundo no fue para menos.

Hay que reconocer el mérito de BMW por intentar sacar lo mejor de la situación. El equipo alemán Bonovo action, que también será un equipo de trabajo a partir de 2024, participó en el primer test de Jerez, mientras que el equipo británico ROKiT viajó a Portimão, Jerez y Valencia en diciembre. En Portugal, debido a las malas previsiones meteorológicas, participaron incluso un día antes de lo previsto.

El hecho de que el tiempo fuera todo menos ideal no puede achacarse al fabricante bávaro. Al mismo tiempo, el nuevo equipo de pruebas con Sylvain Guintoli y Bradley Smith también estuvo activo e hizo trabajo de base.

"Después de que el Bonovo action BMW Racing Team probara con Garrett Gerloff y Scott Redding inmediatamente después del final de temporada en Jerez de la Frontera, ahora hemos podido empezar a probar con Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark y el ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team", dijo el Director de Motorsport Marc Bongers. "En general, fue genial dar la bienvenida a Toprak al equipo. Las primeras impresiones que nos dio de la BMW M1000RR fueron muy positivas. Se acostumbró bien a la moto enseguida".

El holandés continuó: "Sin embargo, las condiciones eran difíciles y no teníamos ninguna referencia de la competencia. Por eso todavía es difícil hacer una valoración. Los días en Portugal y España fueron difíciles. El tiempo no nos acompañó. En Portimão, al principio tuvimos mala suerte y sólo pudimos completar unas pocas vueltas, y la situación no fue mejor en Jerez. Como era importante recopilar información para las pruebas, viajamos espontáneamente a Valencia con Michael y Toprak para salir a pista con nuestro equipo de pruebas de BMW Motorrad Motorsport".

Como las condiciones eran bastante difíciles, BMW permitió a su nuevo fichaje rodar el mayor número de vueltas posible. Su compañero de equipo Michael van der Mark se encargó de evaluar las nuevas piezas. "También probó nuevos componentes con el equipo de pruebas, que estarán disponibles para la acción de ROKiT BMW y Bonovo en la próxima temporada", confirmó Bongers.