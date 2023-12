Essais hivernaux tardifs : BMW a fait de nécessité vertu

L'arrivée de Toprak Razgatlioglu chez BMW a rendu les tests hivernaux de préparation au championnat du monde Superbike 2024 plus importants qu'ils ne l'étaient déjà. Compte tenu des circonstances, on a tiré le meilleur parti de la situation.

Comme le contrat de Toprak Razgatlioglu avec Yamaha courait jusqu'à la fin novembre et que le constructeur japonais ne proposait une autorisation qu'à partir du deuxième test de Jerez les 22 et 23 novembre, le pilote de 27 ans a refusé, déçu, et a effectué son premier test avec BMW le 3 décembre à Portimão.

Kawasaki a agi différemment avec Jonathan Rea : le Nord-Irlandais a pu essayer la Yamaha R1 dès le premier test de Jerez, même si la déception n'a certainement pas été moindre après neuf ans et six titres de champion du monde.

Il faut reconnaître à BMW d'avoir essayé de tirer le meilleur parti possible de la situation. L'équipe allemande Bonovo action, qui sera également considérée comme une équipe d'usine à partir de 2024, a participé au premier test de Jerez, tandis que l'équipe britannique ROKiT a effectué des tests à Portimão, Jerez et Valence en décembre. Au Portugal, en raison de mauvaises prévisions météorologiques, le test a même eu lieu un jour plus tôt que prévu.

Le fait que la météo ait été globalement loin d'être idéale ne peut pas être mis sur le compte du constructeur bavarois. En parallèle, la nouvelle équipe de test avec Sylvain Guintoli et Bradley Smith s'est également activée et a effectué un travail de fond.

"Après que le Bonovo action BMW Racing Team ait effectué des tests avec Garrett Gerloff et Scott Redding juste après la finale de la saison à Jerez de la Frontera, nous avons pu commencer les tests avec Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark et le ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team", a déclaré Marc Bongers, directeur de Motorsport. "Dans l'ensemble, c'était formidable d'accueillir Toprak dans l'équipe. Ses premières impressions sur la BMW M1000RR, qu'il nous a transmises, étaient très positives. Il s'est tout de suite bien adapté à la moto".

Le Néerlandais poursuit : "Toutefois, les conditions étaient exigeantes et nous n'avions aucune référence de la part de la concurrence. Il est donc encore difficile de faire une estimation. Les journées au Portugal et en Espagne ont été exigeantes. La météo n'était pas de notre côté. Nous avons d'abord été malchanceux à Portimão, où nous n'avons pu faire que quelques tours, et la situation n'était pas meilleure à Jerez. Comme il était important de recueillir des informations sur les tests, nous nous sommes rendus spontanément à Valence avec Michael et Toprak pour prendre la piste avec notre équipe de test BMW Motorrad Motorsport".

Comme les conditions étaient suffisamment difficiles, BMW a laissé sa nouvelle recrue faire autant de tours que possible. L'évaluation des nouvelles pièces a été confiée à son coéquipier Michael van der Mark. "Il a également testé avec l'équipe d'essai de nouveaux composants qui seront à la disposition de ROKiT BMW et de Bonovo action la saison prochaine", a confirmé Bongers.