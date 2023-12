Test di fine inverno: BMW ha fatto di necessità virtù

Poiché il contratto di Toprak Razgatlioglu con la Yamaha durava fino alla fine di novembre e la casa giapponese aveva offerto il permesso di provare con la BMW solo a partire dal secondo test di Jerez del 22/23 novembre, il 27enne ha rifiutato con disappunto e ha provato per la prima volta con la BMW il 3 dicembre a Portimão.

Per inciso, la Kawasaki ha gestito le cose in modo diverso con Jonathan Rea: al nordirlandese è stato permesso di provare la Yamaha R1 al primo test di Jerez, anche se la delusione dopo nove anni e sei titoli mondiali non è stata certo minore.

Bisogna dare atto a BMW di aver cercato di trarre il meglio dalla situazione. Il team tedesco Bonovo action, che sarà anche un works team dal 2024, ha partecipato al primo test di Jerez, mentre il team britannico ROKiT si è recato a Portimão, Jerez e Valencia a dicembre. In Portogallo, a causa delle cattive previsioni meteorologiche, hanno partecipato addirittura un giorno prima del previsto.

Il fatto che il tempo sia stato tutt'altro che ideale non può essere imputato al costruttore bavarese. Allo stesso tempo, anche il nuovo test team con Sylvain Guintoli e Bradley Smith è stato attivo e ha svolto un lavoro di base.

"Dopo che il Bonovo action BMW Racing Team ha testato con Garrett Gerloff e Scott Redding subito dopo il finale di stagione a Jerez de la Frontera, siamo stati in grado di iniziare i test con Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark e il ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team", ha detto il Direttore Motorsport Marc Bongers. "In generale, è stato fantastico dare il benvenuto a Toprak nel team. Le sue prime impressioni sulla BMW M1000RR che ci ha dato sono state molto positive. Si è abituato subito bene alla moto".

L'olandese ha continuato: "Tuttavia, le condizioni erano difficili e non abbiamo avuto alcun riferimento dalla concorrenza. Per questo è ancora difficile fare una valutazione. I giorni in Portogallo e in Spagna sono stati impegnativi. Il tempo non è stato dalla nostra parte. A Portimão siamo stati inizialmente sfortunati e abbiamo potuto completare solo pochi giri, e la situazione non è stata migliore a Jerez. Poiché era importante raccogliere informazioni sui test, ci siamo recati spontaneamente a Valencia con Michael e Toprak per scendere in pista con il nostro team di collaudo di BMW Motorrad Motorsport".

Dato che le condizioni erano abbastanza difficili, BMW ha permesso al suo nuovo acquisto di percorrere il maggior numero di giri possibile. Il compagno di squadra Michael van der Mark si è occupato della valutazione dei nuovi componenti. "Ha anche testato nuovi componenti con il test team, che saranno disponibili per ROKiT BMW e Bonovo nella prossima stagione", ha confermato Bongers.