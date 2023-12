Testes no final do inverno: a BMW fez da necessidade uma virtude

A chegada de Toprak Razgatlioglu à BMW fez com que os testes de inverno de preparação para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 fossem mais importantes do que nunca. Dadas as circunstâncias, a situação foi aproveitada da melhor forma possível.

Uma vez que o contrato de Toprak Razgatlioglu com a Yamaha terminava no final de novembro e o construtor japonês só ofereceu autorização para testar com a BMW a partir do segundo teste de Jerez, a 22/23 de novembro, o piloto de 27 anos recusou, desapontado, e testou com a BMW pela primeira vez a 3 de dezembro, em Portimão.

A propósito, a Kawasaki lidou com as coisas de forma diferente com Jonathan Rea: o norte-irlandês foi autorizado a testar a Yamaha R1 no primeiro teste de Jerez, embora a deceção após nove anos e seis títulos de campeão mundial não tenha sido menor.

Há que dar crédito à BMW por ter tentado tirar o melhor partido da situação. A equipa alemã Bonovo action, que também será uma equipa de trabalho a partir de 2024, participou no primeiro teste de Jerez, enquanto a equipa britânica ROKiT viajou para Portimão, Jerez e Valência em dezembro. Em Portugal, devido às más previsões meteorológicas, participaram mesmo um dia antes do previsto.

O facto de o tempo ter estado tudo menos ideal não pode ser imputado ao construtor bávaro. Ao mesmo tempo, a nova equipa de testes com Sylvain Guintoli e Bradley Smith também esteve ativa e fez algum trabalho de base.

"Depois da ação da Bonovo BMW Racing Team ter testado com Garrett Gerloff e Scott Redding imediatamente após o final da temporada em Jerez de la Frontera, pudemos agora começar a testar com Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark e a ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team," disse o Diretor de Motorsport Marc Bongers. "No geral, foi ótimo dar as boas-vindas a Toprak à equipa. As primeiras impressões da BMW M1000RR que ele nos deu foram muito positivas. Ele habituou-se logo à moto".

O holandês continuou: "No entanto, as condições foram desafiantes e não tivemos qualquer referência da concorrência. É por isso que ainda é difícil fazer uma avaliação. Os dias em Portugal e Espanha foram difíceis. O tempo não esteve do nosso lado. Em Portimão, tivemos azar no início e só conseguimos efetuar algumas voltas, e a situação não foi melhor em Jerez. Como era importante recolher informações de teste, viajámos espontaneamente para Valência com o Michael e o Toprak para ir para a pista com a nossa equipa de testes da BMW Motorrad Motorsport."

Como as condições eram suficientemente difíceis, a BMW permitiu que a sua nova contratação efectuasse o maior número de voltas possível. O companheiro de equipa Michael van der Mark assumiu a avaliação das novas peças. "Ele também testou novos componentes com a equipa de testes, que estarão disponíveis para a ROKiT BMW e para a Bonovo na próxima época", confirmou Bongers.