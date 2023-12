Petrucci ve la regla del peso como Redding, pero de forma diferente

El 11 de octubre, la FIM publicó los cambios en el reglamento del Campeonato del Mundo de Superbike 2024. Por primera vez, el peso del piloto se tuvo en cuenta como factor, y también hubo una serie de ajustes técnicos. Aunque algunos pilotos, fabricantes y aficionados no estén contentos con esta intervención en el equilibrio de fuerzas, en última instancia sólo pretenden garantizar el equilibrio y, por tanto, unas carreras emocionantes.

En vista del dominio de la estrella de Ducati, Álvaro Bautista, este año (ganó 27 de las 36 carreras y celebró su segundo título mundial consecutivo), la mayoría de los pilotos acogen con satisfacción la introducción de la nueva regla del peso. Pero no todos: para algunos, no va lo suficientemente lejos - especialmente el piloto de BMW Scott Redding - mientras que otros la consideran injusta porque los pilotos ligeros también tienen desventajas sobre la moto.

Danilo Petrucci, que al igual que Bautista pilota una Ducati V4R para el equipo Barni Racing, se sitúa en un punto intermedio. La diferencia es que el italiano es significativamente más grande y más potente que el español. "Si no tenemos en cuenta los aspectos técnicos, Álvaro es un piloto con un gran talento. Por eso no lo veo como Redding", dijo Petrucci en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "No es culpa mía que yo pese 80 kg, como tampoco es culpa suya que él sólo pese 58 kg. Al final, Álvaro se merece lo que ha conseguido".

"Pero tampoco creo que la nueva reglamentación sobre el peso cambie mucho", matizó el piloto de 33 años. "Le faltan unos 15kg para el peso medio, así que tendrá que engordar unos 7kg. Pero seguro que ganará algo de peso durante el invierno y el resto, quizás cuatro kilos, los colocará hábilmente sobre su moto. Sería como si yo entrara en la calificación con la cantidad de gasolina necesaria para una carrera de la Superpole. Creo que es poca cosa, pero seguro que se notará un poco".

Petrucci se muestra rotundamente reacio a criticar a la FIM y al promotor Dorna, que desempeñan un papel decisivo en la determinación del reglamento. "Dorna está tratando de satisfacer a todo el mundo con los cambios en el reglamento: con los árboles de levas, las piezas de superconcesión, el límite de revoluciones, el peso, etcétera. Están intentando poner a todo el mundo al mismo nivel", explicó el italiano. "Así que no estoy decepcionado. Es una prueba, un experimento. Para mí, los cambios están bien".