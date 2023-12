Petrucci voit la règle du poids comme Redding, mais différemment

Le 11 octobre, la FIM a publié les modifications apportées au règlement du championnat du monde de Superbike 2024. Pour la première fois, le poids du pilote a été pris en compte dans les calculs et de nombreux ajustements techniques ont été apportés. Même si certains pilotes, constructeurs et fans sont mécontents d'une telle intervention dans les rapports de force, elle ne vise finalement qu'à assurer un équilibre et donc un sport de course passionnant.

Au vu de la domination de la star Ducati Álvaro Bautista cette année (il a remporté 27 des 36 courses et fêté son deuxième titre mondial consécutif), la plupart des pilotes saluent l'introduction de la nouvelle règle de poids. Mais pas tous : pour certains, elles ne vont pas assez loin - notamment le pilote BMW Scott Redding - tandis que d'autres les considèrent au contraire comme injustes, car les pilotes légers sont également désavantagés sur la moto.

Danilo Petrucci, qui pilote une Ducati V4R au sein du team Barni Racing comme Bautista, se positionne quelque part entre les deux. A la différence que l'Italien est nettement plus grand et plus puissant que l'Espagnol. "Si l'on fait abstraction des aspects techniques, Álvaro est un pilote avec un grand talent. C'est pourquoi je ne vois pas les choses comme Redding", a déclaré Petrucci lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Ce n'est pas ma faute si je pèse 80 kg, tout comme ce n'est pas sa faute s'il ne pèse que 58 kg. Ce qu'Álvaro a réalisé, il l'a finalement bien mérité".

"Mais je ne pense pas non plus que le nouveau règlement sur le poids changera grand-chose", a nuancé le pilote de 33 ans. "Il lui manque environ 15 kg par rapport au poids moyen, il devra donc ajouter environ 7 kg. Mais il est certain qu'il prendra un peu de poids cet hiver et que les quatre kilos restants seront judicieusement placés sur sa moto. Ce serait comme si je me présentais aux qualifications avec la quantité d'essence nécessaire pour une course de Superpole. Je pense que c'est une petite chose, mais que l'on ressentira certainement un peu".

Petrucci se garde bien de critiquer la FIM et le promoteur Dorna, qui jouent un rôle déterminant dans la définition du règlement. "Dorna essaie de satisfaire tout le monde avec les modifications du règlement - avec les arbres à cames, les pièces de super-concession, la limite de vitesse, le poids, etc. Ils essaient ainsi de mettre tout le monde au même niveau", a expliqué l'Italien. "Je ne suis donc pas déçu. C'est un test, un essai. Pour moi, les changements sont corrects".