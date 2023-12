Petrucci vede la regola del peso come Redding, ma in modo diverso

Il regolamento del Campionato Mondiale Superbike 2024 è stato modificato in modo significativo per garantire un maggiore equilibrio. I pareri sono discordanti sulla nuova regola del peso dei piloti e anche Danilo Petrucci ci sta ripensando.

L'11 ottobre, la FIM ha pubblicato le modifiche al regolamento del Campionato Mondiale Superbike 2024. Per la prima volta, il peso del pilota è stato preso in considerazione come fattore, oltre a una serie di adeguamenti tecnici. Anche se alcuni piloti, costruttori e tifosi non sono soddisfatti di questo intervento sull'equilibrio di potenza, in fin dei conti il loro scopo è solo quello di garantire l'equilibrio e quindi gare avvincenti.

Considerato il dominio della stella della Ducati Álvaro Bautista quest'anno (ha vinto 27 gare su 36 e ha festeggiato il suo secondo titolo mondiale consecutivo), la maggior parte dei piloti ha accolto con favore l'introduzione della nuova regola del peso. Ma non tutti: per alcuni non si spinge abbastanza in là - soprattutto per il pilota BMW Scott Redding - mentre altri la considerano ingiusta perché anche i piloti leggeri hanno degli svantaggi sulla moto.

Danilo Petrucci, che come Bautista guida una Ducati V4R per il team Barni Racing, si colloca a metà strada. La differenza è che l'italiano è significativamente più grande e più potente dello spagnolo. "Se si ignorano gli aspetti tecnici, Álvaro è un pilota con un grande talento. Per questo non lo vedo come Redding", ha dichiarato Petrucci in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Non è colpa mia se io peso 80 kg, così come non è colpa sua se lui pesa solo 58 kg. Alla fine, Álvaro si merita quello che ha ottenuto".

"Ma non credo nemmeno che le nuove norme sul peso cambieranno molto", si è qualificato il 33enne. "Gli mancano circa 15 kg al peso medio, quindi dovrà mettere su circa 7 kg. Ma sicuramente ingrasserà un po' durante l'inverno e i restanti quattro chilogrammi, forse, saranno posizionati con abilità sulla sua moto. Sarebbe come se io andassi in qualifica con la quantità di benzina per una gara di Superpole. Credo sia una cosa piccola, ma sicuramente si farà sentire un po'".

Petrucci è decisamente riluttante a criticare la FIM e il promotore Dorna, che svolgono un ruolo decisivo nella determinazione dei regolamenti. "La Dorna sta cercando di soddisfare tutti con le modifiche al regolamento - con gli alberi a camme, le parti in super concessione, il limite di giri, il peso e così via. Stanno cercando di portare tutti allo stesso livello", ha spiegato l'italiano. "Quindi non sono deluso. È un test, un esperimento. Per me le modifiche vanno bene".