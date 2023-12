Petrucci vê a regra do peso como Redding, mas de forma diferente

Os regulamentos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 foram significativamente alterados para garantir um maior equilíbrio. As opiniões dividem-se quanto à nova regra de peso para o peso dos pilotos e Danilo Petrucci também está a ter dúvidas.

Em 11 de outubro, a FIM publicou alterações aos regulamentos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Pela primeira vez, o peso do piloto foi tido em conta como um fator e houve também uma série de ajustes técnicos. Mesmo que alguns pilotos, fabricantes e fãs não estejam satisfeitos com esta intervenção no equilíbrio de forças, o seu objetivo final é apenas garantir o equilíbrio e, consequentemente, corridas emocionantes.

Tendo em conta o domínio da estrela da Ducati, Álvaro Bautista, este ano (venceu 27 das 36 corridas e festejou o seu segundo título consecutivo no campeonato do mundo), a maioria dos pilotos congratula-se com a introdução da nova regra do peso. Mas nem todos: para alguns, não vai suficientemente longe - especialmente o piloto da BMW Scott Redding - enquanto outros a consideram injusta porque os pilotos ligeiros também têm desvantagens na mota.

Danilo Petrucci, que, tal como Bautista, pilota uma Ducati V4R para a equipa Barni Racing, está posicionado algures no meio. A diferença é que o italiano é significativamente maior e mais potente do que o espanhol. "Se ignorarmos os aspectos técnicos, o Álvaro é um piloto com grande talento. É por isso que não o vejo como o Redding," disse Petrucci numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Não tenho culpa de pesar 80 kg, assim como ele não tem culpa de pesar apenas 58 kg. No final, o Álvaro merece o que conseguiu".

"Mas também não acho que o novo regulamento de pesos vá mudar muita coisa", qualificou o atleta de 33 anos. "Ele tem cerca de 15 kg a menos do que o peso médio, pelo que terá de engordar cerca de 7 kg. Mas ele vai certamente ganhar algum peso durante o inverno e o restante, talvez quatro quilos, será habilmente posicionado na sua mota. Seria como se eu entrasse na qualificação com a quantidade de gasolina para uma corrida de Superpole. Acho que é uma coisa pequena, mas certamente será sentida um pouco."

Petrucci está enfaticamente relutante em criticar a FIM e a promotora Dorna, que desempenham um papel decisivo na determinação dos regulamentos. "A Dorna está a tentar satisfazer toda a gente com as alterações aos regulamentos - com as árvores de cames, as peças de super concessão, o limite de rotações, o peso e por aí fora. Estão a tentar colocar todos ao mesmo nível", explicou o italiano. "Por isso, não estou desiludido. É um teste, uma experiência. Para mim, as mudanças são boas."