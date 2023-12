Tarran Mackenzie (Honda): "Todo el mundo quiere estar en el equipo de trabajo"

Si Tarran Mackenzie no hubiera sufrido una lesión de tobillo de larga duración en una caída en un test en abril de 2022 y no se hubiera roto el muslo (ambos izquierdos) en septiembre, su carrera probablemente habría tomado un rumbo diferente.

Tras ganar las series británicas de Superbike de 2021 con Yamaha, el escocés tenía la vista puesta en el ascenso al Campeonato del Mundo de Superbike, pero primero quería defender su título al año siguiente: terminó séptimo tras perderse varias carreras. Como resultado, el piloto de 28 años solo recibió una oferta de Yamaha para competir en el Campeonato de Europa de 2023 como parte del nuevo equipo Motoxracing Superbike. Mackenzie declinó y, en su lugar, firmó a tiempo completo con Petronas Honda para la categoría Supersport.



"Midori mostró mucho interés en que me uniera a su equipo en ese momento. Nunca antes nadie había hecho tanto por mí y eso influyó", explica el hijo de Niall Mackenzie a SPEEDWEEK.com. "Luego tuve la oferta de Motoxracing sobre la mesa, pero el equipo no me dijo mucho y sólo se trataba de los eventos europeos. Mirando hacia atrás con los conocimientos que tengo hoy, habría sido una buena cosa. Pero no estoy seguro de que hubiera sido la mejor opción para mí en aquel momento".

Bradley Ray, el sucesor de Mackenzie como campeón del BSB en 2022, recibió el puesto en el equipo italiano Yamaha.



"Brad es uno de mis mejores amigos. Tuvo una fuerte temporada de novato con un sexto puesto en Imola. En mi opinión, tiene lo que se necesita para convertirse en un gran piloto en el Campeonato del Mundo de Superbike", dijo Mackenzie. "Elegí MIE porque era una buena opción para las 8h de Suzuka y así pude entablar una relación con HRC. Eso era tangible para mí y por eso está bien cómo ha ido".

Honda traerá una nueva CBR1000RR-R para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024, que ya han probado los pilotos de fábrica Iker Lecuona y Xavi Vierge, mientras que Mackenzie sólo ha probado el modelo de este año hasta ahora. Se desconoce si el equipo Petronas recibirá la nueva moto y cuándo. En cualquier caso, el ganador del Most quiere recomendarse para una plaza en el equipo oficial Honda Racing Corporation.



"Todo el mundo en el paddock de Superbike tiene el objetivo de pilotar para un equipo de trabajo. Por el momento, eso parece muy lejano para mí, pero podría suceder algún día. Así que voy a trabajar en ello", subraya Mackenzie. "Personalmente, me da igual correr para Honda o Yamaha. Ganar el BSB obviamente realza los recuerdos de Yamaha".