Tarran Mackenzie (Honda) : "Tout le monde veut être dans l'équipe d'usine"

Si Tarran Mackenzie n'avait pas été victime d'une longue blessure à la cheville lors d'une chute lors d'un essai en avril 2022 et s'il ne s'était pas fracturé le fémur (les deux à gauche) en septembre, sa carrière aurait probablement pris une autre tournure.

En effet, après avoir remporté la série britannique Superbike en 2021 avec Yamaha, l'Écossais visait l'accession au championnat du monde Superbike, mais voulait auparavant défendre son titre l'année suivante - il a terminé septième en raison de plusieurs courses manquées. Le pilote de 28 ans s'est alors vu proposer par Yamaha de participer aux championnats d'Europe 2023 au sein de la nouvelle équipe Motoxracing. Mackenzie a refusé et a signé à la place chez Petronas Honda à plein temps pour la catégorie Supersport.



"Midori a montré un grand intérêt pour moi à l'époque, pour que je rejoigne son équipe. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire autant d'efforts pour moi auparavant et cela a joué un rôle", a raconté le fils de Niall Mackenzie à SPEEDWEEK.com. "J'ai ensuite eu l'offre de Motoxracing sur la table, mais l'équipe ne me disait pas grand-chose et il ne s'agissait que des événements européens. Si je regarde en arrière avec les connaissances actuelles, cela aurait aussi été une bonne chose. Mais je ne suis pas sûr que cela aurait été la meilleure option pour moi à ce moment-là".

La place au sein du team Yamaha italien a donc été attribuée à Bradley Ray, champion BSB 2022 et successeur de Mackenzie.



"Brad est l'un de mes meilleurs amis. Il a réalisé une saison de rookie très forte avec une sixième place à Imola. À mon avis, il a tout ce qu'il faut pour devenir un grand dans le championnat du monde Superbike", affirme Mackenzie avec conviction. "J'ai choisi MIE parce que c'était une bonne option pour Suzuka 8h et que cela me permettait de nouer des liens avec HRC. C'était tangible pour moi et en ce sens, la façon dont les choses se sont déroulées est correcte".

Honda lance une nouvelle CBR1000RR-R pour le Championnat du Monde Superbike 2024, qui a déjà été testée par les pilotes d'usine Iker Lecuona et Xavi Vierge, Mackenzie n'ayant testé que le modèle de cette année. On ne sait pas si et quand l'équipe Petronas recevra la nouvelle moto. Dans tous les cas, le vainqueur de Most veut se faire une place dans l'équipe officielle de la Honda Racing Corporation.



"Tout le monde dans le paddock Superbike a pour objectif de courir pour une équipe d'usine. Pour l'instant, cela me semble lointain, mais cela pourrait arriver un jour. Je vais donc y travailler", a souligné Mackenzie. "Personnellement, cela ne fait aucune différence pour moi que je roule pour Honda ou Yamaha. Avec la victoire en BSB, les souvenirs de Yamaha ont bien sûr un point culminant".