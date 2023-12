Tarran Mackenzie (Honda): "Tutti vogliono far parte del team di lavoro".

Se Tarran Mackenzie non avesse subito un lungo infortunio alla caviglia in un incidente di prova nell'aprile 2022 e non si fosse rotto la coscia (entrambe sinistre) a settembre, la sua carriera avrebbe probabilmente preso un corso diverso.

Dopo aver vinto il campionato britannico Superbike nel 2021 con la Yamaha, lo scozzese puntava alla promozione nel campionato mondiale Superbike, ma prima voleva difendere il suo titolo l'anno successivo - che ha concluso al settimo posto dopo aver saltato diverse gare. Di conseguenza, il 28enne ha ricevuto un'offerta da Yamaha per partecipare al Campionato Europeo 2023 come parte del nuovo team Motoxracing Superbike. Mackenzie ha rifiutato e ha firmato a tempo pieno con Petronas Honda per la categoria Supersport.



"Midori ha mostrato molto interesse nel farmi entrare nel loro team all'epoca. Non avevo mai avuto nessuno che si fosse spinto così in là per me e questo ha giocato un ruolo importante", ha dichiarato il figlio di Niall Mackenzie a SPEEDWEEK.com. "Poi ho ricevuto l'offerta di Motoxracing, ma il team non mi ha detto molto e si trattava solo di eventi europei. Guardando indietro con le conoscenze che ho oggi, sarebbe stata una buona cosa. Ma non sono sicuro che in quel momento sarebbe stata la scelta migliore per me".

Bradley Ray, il successore di Mackenzie come campione BSB nel 2022, ha ottenuto il posto nel team italiano Yamaha.



"Brad è uno dei miei migliori amici. Ha avuto un'ottima stagione da esordiente con un sesto posto a Imola. A mio parere, ha tutte le carte in regola per diventare un grande pilota del Campionato mondiale Superbike", ha dichiarato Mackenzie. "Ho scelto MIE perché era una buona opzione per la 8h di Suzuka e ho potuto costruire un rapporto con HRC in questo modo. Questo era tangibile per me e quindi va bene come è andata".

Honda porterà una nuova CBR1000RR per il Campionato Mondiale Superbike 2024, che è già stata testata dai piloti ufficiali Iker Lecuona e Xavi Vierge, mentre Mackenzie ha provato solo il modello di quest'anno. Non si sa se e quando il team Petronas riceverà la nuova moto. In ogni caso, il vincitore di Most vuole raccomandarsi per un posto nel team ufficiale Honda Racing Corporation.



"Tutti nel paddock della Superbike hanno l'obiettivo di correre per un team ufficiale. Al momento mi sembra molto lontano, ma un giorno potrebbe accadere. Quindi ci lavorerò", ha sottolineato Mackenzie. "Personalmente, non fa alcuna differenza per me se correrò per Honda o Yamaha. Vincere il BSB ovviamente mette in risalto i ricordi della Yamaha".