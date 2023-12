Tarran Mackenzie (Honda): "Todos querem fazer parte da equipa de trabalho"

Depois de uma época de Supersport, Tarran Mackenzie sobe para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com a Petronas Honda. O campeão do BSB de 2021 está em paz com o seu percurso profissional invulgar.

Se Tarran Mackenzie não tivesse sofrido uma lesão prolongada no tornozelo num acidente de teste em abril de 2022 e não tivesse partido a coxa (ambas à esquerda) em setembro, a sua carreira teria provavelmente tomado um rumo diferente.

Depois de vencer a série British Superbike de 2021 com a Yamaha, o escocês estava de olho na promoção para o Campeonato Mundial de Superbike, mas primeiro queria defender seu título no ano seguinte - ele terminou em sétimo lugar depois de perder várias corridas. Como resultado, o piloto de 28 anos só recebeu uma oferta da Yamaha para competir no Campeonato Europeu de 2023 como parte da nova equipa Motoxracing Superbike. Mackenzie recusou e, em vez disso, assinou a tempo inteiro com a Petronas Honda para a categoria Supersport.



"Na altura, a Midori mostrou muito interesse em que eu entrasse para a sua equipa. Nunca ninguém se tinha esforçado tanto por mim e isso teve um papel importante", disse o filho de Niall Mackenzie ao SPEEDWEEK.com. "Depois tive a oferta da Motoxracing em cima da mesa, mas a equipa não me disse muito e só falou dos eventos europeus. Olhando para trás, com o conhecimento que tenho hoje, teria sido uma coisa boa. Mas não tenho a certeza se teria sido a melhor opção para mim na altura."

Bradley Ray, o sucessor de Mackenzie como campeão do BSB em 2022, recebeu o cargo na equipa italiana da Yamaha.



"O Brad é um dos meus melhores amigos. Teve uma forte época de estreia com um sexto lugar em Imola. Na minha opinião, ele tem o que é preciso para se tornar um grande piloto no Campeonato do Mundo de Superbike", disse Mackenzie. "Escolhi a MIE porque era uma boa opção para as 8h de Suzuka e pude construir uma relação com a HRC dessa forma. Isso foi tangível para mim e por isso está tudo bem como correu."

A Honda está a trazer uma nova CBR1000RR-R para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, que já foi testada pelos pilotos Iker Lecuona e Xavi Vierge, enquanto Mackenzie só testou o modelo deste ano até agora. Não se sabe se e quando a equipa Petronas irá receber a nova moto. Em todo o caso, o vencedor da Most quer recomendar-se para um lugar na equipa oficial da Honda Racing Corporation.



"Todos no paddock de Superbike têm o objetivo de correr para uma equipa de trabalho. De momento, isso parece-me muito distante, mas pode acontecer um dia. Por isso, vou trabalhar para isso", sublinhou Mackenzie. "Pessoalmente, não faz diferença para mim se vou correr pela Honda ou pela Yamaha. Ganhar o BSB realça obviamente as memórias da Yamaha."