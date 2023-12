Ben Spies aconseja a Toprak Razgatlioglu contra MotoGP

Al igual que Toprak Razgatlioglu, Ben Spies ganó un título mundial de Superbike con Yamaha. El tejano no quería que el piloto de 27 años cometiera el mismo error que él y se pasara a MotoGP.

Ben Spies tuvo una corta carrera en el Campeonato del Mundo de Superbike. Tres veces campeón del AMA, el tejano entró en el mundial con Yamaha en 2009 y lo ganó espectacularmente como debutante. Fue el primer triunfo de Yamaha en Superbike y Spies fue recompensado con el salto a MotoGP.

Pero la supuesta categoría reina resultó ser el paso equivocado para el estadounidense. Tras 55 carreras con Yamaha y Ducati, muchas caídas y lesiones, Spies puso fin a su carrera en 2013.

Toprak Razgatlioglu se aseguró el segundo título en la máxima categoría del Mundial de Producción en 2021. El turco también jugó con la idea de subir a MotoGP, pero puso como condición un equipo de trabajo. Sin embargo, Yamaha nunca le hizo tal oferta.

Basándose en su experiencia, Spies no recomendaría el cambio a la serie de prototipos a ningún piloto de Superbike. "Es que no se siente. Todo es más rígido, la moto y los neumáticos. En comparación, en la Superbike puedes sentirlo todo. Tienes menos agarre, pero la sensación es la misma", dijo el piloto de 39 años en el podcast Gypsy Tales de Sam Zink. "En general, mi estilo de pilotaje no era el adecuado para MotoGP. Era un poco como Toprak Razgatlioglu, a quien pongo casi a la altura de Marc Márquez en términos de talento. Hablé con él después de los tests con la M1 y le dije que sería difícil para él".

En busca de un nuevo reto, Razgatlioglu decidió cambiar a BMW para el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024.

La situación fue similar para el campeón del mundo récord Jonathan Rea, que en ocasiones se planteó entrar en MotoGP, pero se encontró con poco interés, por lo que decidió permanecer en el Campeonato del Mundo de Superbike. "Jonathan Rea es otro piloto que tiene talento suficiente para correr en MotoGP, pero tendría que cambiar su estilo", dice Spies. "Probablemente pensó que sería mejor quedarse en SBK y ganar títulos que ir a MotoGP".