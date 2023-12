Ben Spies a déconseillé à Toprak Razgatlioglu de faire du MotoGP

Ben Spies a eu une courte carrière dans le championnat du monde de Superbike. Triple champion AMA, le Texan a fait son entrée dans le championnat du monde en 2009 avec Yamaha et l'a remporté de manière spectaculaire en tant que rookie. C'était le tout premier triomphe de Yamaha en Superbike, et Spies a été récompensé par un passage en MotoGP.

Mais la supposée catégorie reine s'est avérée être la mauvaise étape pour l'Américain. Après 55 courses avec Yamaha et Ducati, de nombreuses chutes et blessures, Spies a mis fin à sa carrière en 2013.

En 2021, c'est Toprak Razgatlioglu qui s'est chargé du deuxième titre dans la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série. Le Turc a lui aussi caressé l'idée de passer en MotoGP, mais a posé ses conditions à une équipe d'usine. Une telle offre n'est jamais venue de Yamaha.

Sur la base de son expérience, Spies ne recommanderait à aucun pilote de Superbike de passer à la série de prototypes. "C'est tout simplement que l'on ne sent rien. Tout est plus rigide, la moto et les pneus. En comparaison, avec la Superbike, on sent tout. Vous avez certes moins d'adhérence, mais vous avez du feedback", a déclaré le pilote désormais âgé de 39 ans dans le podcast Gypsy Tales de Sam Zink. "Mon style de pilotage n'était généralement pas adapté à la MotoGP. C'est à peu près le cas de Toprak Razgatlioglu, que je place presque au même niveau que Marc Márquez en termes de talent. Je lui ai parlé après les tests avec la M1 et je lui ai dit que ce serait difficile pour lui".

En quête d'un nouveau défi, Razgatlioglu a décidé, comme on le sait, de rejoindre BMW pour le championnat du monde Superbike 2024.

La situation était similaire pour le champion du monde record Jonathan Rea, qui a un temps pensé à se lancer en MotoGP, mais qui n'a pas rencontré beaucoup d'intérêt et a donc décidé de rester dans le championnat du monde Superbike. "Jonathan Rea est un autre pilote qui a suffisamment de talent pour courir en MotoGP - mais il devrait changer de style", sait Spies. "Il a probablement pensé qu'il était préférable de rester en SBK et de gagner des titres plutôt que d'aller en MotoGP".